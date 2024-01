प्रचंड हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में भी कारगर है और ऊंचे पहाड़ी इलाक़ों में भी... 2 सीटों वाले प्रचंड का वज़न 5.89 टन है. प्रचंड में 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं. इसमें ग्लास कॉकपिट है और ये 288 किमी की रफ़्तार से उड़ान भर सकता है. ये एक बार में रिफ्यूलिंग किये बिना 550 किमी तक उड़ान भर सकता है.

उच्च दबाव वाले क्षेत्र में उड़ान भरने की क्षमता प्रचंड हेलीकॉप्‍टर को बेहद ख़ास बनाती है. ये 16,400 फुट की ऊंचाई पर उतर सकने और उड़ान भरने वाला इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है. इसके सेंसर्स भी इस हेलीकॉप्टर को ख़ास बनाते हैं. इसमें एक साधारण कैमरा और एक इन्फ्रा रेड कैमरा है. ये कैमरे खराब मौसम में भी लोकेशन और स्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम हैं.

प्रचंड हेलीकॉप्‍टर में जमीन और हवाई लक्ष्यों पर गोलीबारी, लेजर-गाइडेड बम और मिसाइलों से निशाना साधने के लिए लेजर डेजिग्नेटर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसके निशानों को अचूक बना देता है. इसका सुरक्षा कवच भी काफी मजबूत है. इसमें 70 मिलीमीटर का रॉकेट लगा है, जिसकी सीधी फायरिंग ग्रेट 4 किलोमीटर तक और अप्रत्यक्ष फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है.

Photo Credit: Chief of Defence Staff General Anil Chauhan and Chief of Air Staff Air Chief Marshal VR Chaudhari are also seen.