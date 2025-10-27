विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ ​​जग्गा गिरफ्तार, राजस्‍थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जग्गा भारत से दुबई भाग गया था और करीब तीन साल पहले अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हो गया था.

Read Time: 2 mins
Share
अमेरिका में गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ ​​जग्गा गिरफ्तार, राजस्‍थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई
  • राजस्थान की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अमेरिका में गैंगस्टर जगदीप सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है
  • जगदीप सिंह को भारतीय एजेंसियों की सूचना पर अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की ICE यूनिट ने हिरासत में लिया है
  • वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का महत्वपूर्ण सदस्य है और रोहित गोदारा गैंग से भी जुड़ा हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजस्थान की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) को एक बड़ी कामयाबी मिली है. गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में ट्रैक कर उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है. भारतीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की ICE यूनिट ने जग्गा को हिरासत में लिया है. अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जग्गा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का अहम सदस्य है और उसका संबंध रोहित गोदारा गैंग से भी है.

जग्गा भारत से पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था और करीब तीन साल पहले अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गया था. जग्गा पर जोधपुर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में हत्या, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसे 10 से अधिक गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं. वह 2017 के प्रतापनगर फायरिंग केस और जोधपुर में व्यापारी वासुदेव इसरानी की हत्या में भी शामिल था. राजस्थान की AGTF लंबे समय से उसकी विदेश में गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के जरिए नजर रख रही थी.

उसकी गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई–रोहित गोदारा नेटवर्क के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gangster Jagdeep Singh, Gangster Jagdeep Singh Arrested In USA, Gangster Jagga Arrested In US
Get App for Better Experience
Install Now