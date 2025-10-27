राजस्थान की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) को एक बड़ी कामयाबी मिली है. गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में ट्रैक कर उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है. भारतीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की ICE यूनिट ने जग्गा को हिरासत में लिया है. अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जग्गा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का अहम सदस्य है और उसका संबंध रोहित गोदारा गैंग से भी है.

जग्गा भारत से पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था और करीब तीन साल पहले अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गया था. जग्गा पर जोधपुर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में हत्या, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसे 10 से अधिक गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं. वह 2017 के प्रतापनगर फायरिंग केस और जोधपुर में व्यापारी वासुदेव इसरानी की हत्या में भी शामिल था. राजस्थान की AGTF लंबे समय से उसकी विदेश में गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के जरिए नजर रख रही थी.

उसकी गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई–रोहित गोदारा नेटवर्क के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.