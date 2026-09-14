Live Update: एक तरफ देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है दूसरी तरफ झमाझम बारिश का दौर भी जारी है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है. मुंबई, ठाणे में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति दिख रही है. ऐसे में गणेश उत्सव आयोजन को लेकर यहां सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

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देशभर में गणेश उत्सव की धूम दिख रही है. गणेश पंडाल पहले से सज चुके हैं, सोमवार को बप्पा के दरबार मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, पटना, समेत कई बड़े शहरों में दरबार सज चुके हैं. मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दर्शनों के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है.

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राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. सभी 10 नगर निगमों, 47 नगर परिषदों, 252 पालिकाओं की काउंटिंग शुरू हो चुकी है. जयपुर, अलवर समेत सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.