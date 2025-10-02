Gandhi Jayanti 2025 : सत्य, सेवा और शक्ति... महात्मा गांधी के वे विचार जो जीवन में दिखाते हैं सफलता की राह

पूरा देश आज, 2 अक्टूबर, को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है. देश के कोने-कोने में बापू को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. 15 अगस्त, 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह आजादी हमें यूं ही थाली में परोसकर नहीं दी गई थी. इस राष्ट्र को यह मुक्ति दशकों की कड़ी तपस्या, संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई थी. इस स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महान हस्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय रहा. उनकी अहिंसावादी विचारधारा का पूरे विश्व में गहरा प्रभाव है, और समूचा संसार उनके दिखाए इस मार्ग का सम्मान करता है. उन्होंने देश को स्वाधीन कराने के लिए कई ऐतिहासिक जन-आंदोलनों का नेतृत्व किया.

गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उन्हें बापू और महात्मा गांधी कहकर भी पुकारा जाता है. भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए थे और देशवासियों को इस जुल्म के खिलाफ साथ लाने का काम किया था. महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया करते थे.

Gandhi Jayanti 2025 : महात्मा गांधी के प्रेरणादायक अनमोल विचार