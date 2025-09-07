विज्ञापन
LIVE: साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, 122 साल बाद बना है संयोग, दिल्ली-नोएडा में ब्ल्ड मून शुरू

Chandra Grahan 2025 Live Update: साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्रग्रहण है. चंद्रग्रहण का नजारा रात 9:56 बजे शुरू हुआ जो 3 घंटे 29 मिनट तक चलेगा.

Chandra Grahan 2025: भारत में चंद्रग्रहण शुरू हो गया है.

  • भारत में साल का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण भारतीय समयानुसार रात 9 बजकर 57 मिनट पर शुरू हुआ है.
  • यह चंद्रग्रहण रात 1 बजकर 26 मिनट तक जारी रहेगा और कई शहरों में देखा जा रहा है.
  • दिल्ली में स्पेस फाउंडेशन ने चंद्रग्रहण देखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण लगाए हैं.
Chandra Grahan 2025 Live Update: साल का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण शुरू हो गया है. इसे भारत के कई शहरों में देखा जा रहा है. भारतीय समयानुसार, रात 9 बजकर 57 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ और रात 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा. देश के अलग-अलग हिस्सों से चंद्रग्रहण देखे जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आई है. न्यूज एजेंसी ANI ने तमिलनाडु के चेन्नई, असम के गुवाहाटी, बंगाल की राजधानी कोलकाता, राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में चंद्रग्रहण का प्रभाव देखे जाने का वीडियो साझा किया है. 122 साल बाद यह चंद्रग्रहण पितृपक्ष में लग रहा है. ऐसे में इसकी खास महता है.

यह चंद्रग्रहण भारत, एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे देर तक और सबसे अच्छा देखने को मिलेगा. यूरोप और अफ्रीका में लोग इसे चांद निकलते समय थोड़े समय के लिए देख पाएंगे.

Chandra Grahan 2025 Live Update: नोएडा में आंशिक से पूर्ण चंद्रग्रहण का वीडियो आया सामने, इसे ब्लड मून कहा जाता है. 

Chandra Grahan 2025 Live Update: दिल्ली में ब्लड मून शुरू हुआ, देखें वीडियो

Chandra Grahan 2025 Live Update: दिल्ली में कैसे दिखा चंद्रग्रहण

दिल्ली में चंद्रग्रहण कैसा दिखा, इसका वीडियो सामने आया है. जिसमें आप चंद्रग्रहण को देख सकते है. 

Chandra Grahan 2025 Live Update: गुवाहटी में कैसे दिखा चंद्रग्रहण

Chandra Grahan 2025 Live Update: वाराणसी में ग्रहणस्नान के लिए जुटी लोगों की भीड़

चंद्रग्रहण के बाद स्नान की परंपरा है. गंगा के आस-पास में रहने वाले लोग ग्रहण के बाद गंगा में नहाने को ज्यादा पुण्यकारी मानते हैं. यहीं वजह है कि इस समय बनारस, हरिद्वार सहित देश के अन्य गंगाघाटों पर लोगों की भारी भीड़ जमा है. जो रात में चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा में स्नान करेंगे. 

दिल्ली में चंद्रग्रहण देखने के लिए स्पेस फाउंडेशन द्वारा उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे और दूरबीनें स्थापित की गईं. यूपी की राजधानी लखनऊ में चंद्रग्रहण की शुरुआत के साथ ही देखने के लिए लोग एकत्रित हुए. 

ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण का रात 11 बजे से पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा. यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है. सूतक और ग्रहण में बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं को कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती हैं.

सूतक काल से पहले मंदिरों में पूजा-पाठ के बाद कपाट हुए बंद

चंद्रग्रहण के कारण रविवार दोपहर सूतक से पहले उत्तराखंड में बदरीनाथ और केदारनाथ से लेकर देशभर में कई प्रमुख  मंदिरों में पूजा-पाठ कर उनके कपाट बंद कर दिए गए. वाराणसी में गंगा घाट और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर होने वाली संध्याकालीन गंगा आरती भी दोपहर को कर ली गई. 

चंद्रग्रहण के समय क्या करें, क्या ना करें इसके बारे में नई दिल्ली स्थित पीतांबरा पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य विक्रमादित्य ने बहुत जरूरी चीजें बताई हैं. उन्होंने बताया- 
  • चंद्रग्रहण का समयः यह रविवार की रात को 9 बजकर 57 मिनट पर आरंभ होने जा रहा है. यह ग्रहण करीब साढ़े तीन घंटे का रहने वाला है. ग्रहण के समाप्‍त होने के बाद स्‍नान करना जरूरी है.
  • राशियों पर असर: कुंभ राशि में राहु के साथ चंद्रमा की जो युति बन रही है, उसमें यह ग्रहण काल बनेगा. करीब साढ़े तीन घंटे का यह ग्रहण रहने वाला है. 
  • क्यों खास है: यह विशेष समय पर आया है. श्राद्ध से पहले चंद्र ग्रहण और बाद में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है. इन दो ग्रहणों के बीच में 15 दिन का समय चल रहा है, यह बहुत सावधानी भरा है. इसमें कई ग्रहों के परिवर्तन का योग बन रहा है. आने वाले 40 दिनों में विश्‍व में कई प्रकार से उथल-पुथल होने की संभावना है.
  • ग्रहणकाल भारतीय ज्‍योतिष गणना के अनुसार पर्व काल माना जाता है. इस दौरान भगवान के मंत्र जप, साधना और चिंतन के द्वारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं.
  • ग्रहण के प्रभाव को राशियों के दृष्टिकोण से बहुत विस्तृत रूप से समझा जा सकता है. 12 राशियों में से प्रत्येक पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है.
  • ग्रहण काल के बाद सबसे पहले स्‍नान करना चाहिए. ग्रहण रात में करीब डेढ़ बजे समाप्‍त होगा. 
  • ग्रहण का दोष लगता है, क्‍योंकि स्‍नान न करने पर सूतक काल व्‍याप्‍त रहता है.  
  • ग्रहण के बाद क्या करें: भारतीय संस्‍कृति स्‍नानमय संस्‍कृति है. शनि को उतारना है तो ग्रहण के बाद स्‍नान करना जरूरी है.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए ( What To Do During Eclipse)

  • आमतौर पर कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान मेडिटेशन करना अच्छा होता है. ग्रहण के दौरान ध्यान लगाने के अलावा भजन किए जा सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं या शांति के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान दे सकते हैं, यानी खुद से बातें करें, खुद को अच्छी बातें कहें.
  • ग्रहण लगने से पहले और ग्रहण लगने के बाद नहाने के लिए कहा जाता है. कहते हैं इससे वातावरण में मौजूद अशुद्धियां अगर शरीर से चिपकी हों निकल जाती हैं.
  • किसी पवित्र नदी का जल या गंगाजल घर पर और अपने आस-पास छिड़का जा सकता है. कहते हैं इससे नकारात्मक एनर्जी दूर होती है.
  • सूतक काल के दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा खाने से परहेज करते हैं. खासतौर से गर्भवती महिलाओं को सीमित मात्रा में कुछ खाने की सलाह दी जाती है.
  • खाने में तुलसी के पत्ते डाले जा सकते हैं. माना जाता है कि ग्रहण में ऐसा करना अच्छा होता है.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए (What Not To Do During Eclipse)

  • ग्रहण के दौरान धार्मिक दृष्टि से कुछ काम करने की मनाही होती है. इस दौरान शादी, कोई शुभ कार्य, घर में मेहमान बुलाना और किसी बड़े काम की शुरुआत करने से मना किया जाता है.
  • जिस समयावधि में ग्रहण लगा हो उसमें कुछ भी पकाने से परहेज करना चाहिए. वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण में खाना ना बनाने की सलाह दी जाती है.
  • ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को छूने से मना किया जाता है.
  • किसी भी नुकीले औजार के इस्तेमाल से मना किया जाता है. चाकू या कैंची का इस दौरान उपयोग नहीं करना चाहिए.
  • इन बातों का ध्यान रखें कि ये काम धार्मिक दृष्टि से ना करने के लिए कहे जाते हैं, इसके अलावा ग्रहण से किसी व्यक्ति को असल में किसी तरह का खतरा नहीं होता है.

यह भी पढ़ें- Chandra Grahan 2025:  मिथ, विज्ञान या रहस्‍य... आखिर ये पूर्ण चंद्रग्रहण है क्‍या 

