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WWE के सबसे लंबे रेसलर, 7 फुट से ऊपर है इनकी हाइट, असली सरप्राइज तीसरे नंबर पर कर रहा आपका इंतजार

Top 5 Tallest Wrestlers of All Time: 7 फुट से ज्यादा लंबे इन WWE रेसलर्स ने अपनी कद-काठी से पूरी दुनिया को हैरान किया. सबसे बड़ा सरप्राइज तो तीसरे नंबर पर मौजूद नाम है.

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WWE के सबसे लंबे रेसलर, 7 फुट से ऊपर है इनकी हाइट, असली सरप्राइज तीसरे नंबर पर कर रहा आपका इंतजार
WWE के पांच सबसे लंबे रेस्लर, तीसरे वाले की हाइट कर देगी हैरान
WWE
नई दिल्ली:

द ग्रेट खली को देखकर अगर आपकी नजर ऊपर उठ जाती है, तो जरा सोचिए उस रेसलर को देखकर क्या हाल होता होगा, जिसकी लंबाई के आगे खली भी छोटे पड़ जाएं. WWE की रिंग में ऐसे-ऐसे लंबे-चौड़े धुरंधर उतरे, जिन्हें कैमरे में कैद करना भी आसान नहीं था, क्योंकि कई बार फ्रेम ही छोटा पड़ जाता था. फैंस उन्हें देखकर दंग रह जाते थे और विरोधी रिंग में उतरने से पहले ही दबाव महसूस करने लगते थे. सबसे बड़ा सरप्राइज तो तीसरे नंबर पर छिपा है, जहां मौजूद रेसलर की हाइट आज भी WWE इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मानी जाती है.

1. आंद्रे द जायंट

WWE के सबसे यादगार रेसलर्स में शामिल आंद्रे द जायंट को 'दुनिया का आठवां अजूबा' कहा जाता था. उनकी लंबाई करीब 7 फुट 4 इंच थी. हल्क होगन के खिलाफ उनका मुकाबला आज भी WWE इतिहास के सबसे चर्चित मैचों में गिना जाता है. रिंग में उनकी मौजूदगी ही मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा देती थी.

2. ओमोस

नाइजीरिया के ओमोस मौजूदा समय के सबसे लंबे एक्टिव WWE रेसलर्स में शामिल हैं. उनकी लंबाई करीब 7 फुट 3 इंच है. जब वो रिंग की ओर बढ़ते हैं तो सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी भी कुछ पल के लिए उन्हें देखता रह जाता है. उनकी ताकत और कद उन्हें बाकी रेसलर्स से अलग पहचान दिलाते हैं.

3. जायंट गोंजालेज

अगर WWE इतिहास के सबसे लंबे रेसलर की बात करें तो ये रिकॉर्ड अर्जेंटीना के जायंट गोंजालेज के नाम दर्ज है. उनकी लंबाई करीब 8 फुट थी. रेसलिंग में कदम रखने से पहले वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी थे. उनका भारी-भरकम डील-डौल, अलग अंदाज और अंडरटेकर के खिलाफ रेसलमेनिया मुकाबला आज भी फैंस को रोमांचित कर देता है.

4. जायंट सिल्वा

ब्राजील के जायंट सिल्वा की लंबाई करीब 7 फुट 2 इंच थी. उन्होंने WWE के एटीट्यूड एरा में अपनी पहचान बनाई. हालांकि उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन अपनी लंबाई की वजह से वो हमेशा सबसे लंबे रेसलर्स की लिस्ट में शामिल रहे.

5. द ग्रेट खली

भारत के दलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली की लंबाई करीब 7 फुट 1 इंच है. उन्होंने अंडरटेकर, जॉन सीना, बतिस्ता और कई बड़े नामों के खिलाफ मुकाबले लड़े. खली ने सिर्फ WWE में भारत का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि देश में रेसलिंग को नई पहचान भी दिलाई. आज भी उनका नाम भारतीय फैंस के पसंदीदा WWE रेसलर्स में शामिल है.

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