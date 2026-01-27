विज्ञापन

अपने से दोगनी लंबाई वाले 'द ग्रेट खली' के साथ सेल्फी लेने आया शख्स, रेसलर ने सबके सामने दिया धक्का, VIDEO वायरल

इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके खली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने फैन को धक्का देते दिख रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
अपने से दोगनी लंबाई वाले 'द ग्रेट खली' के साथ सेल्फी लेने आया शख्स, रेसलर ने सबके सामने दिया धक्का, VIDEO वायरल
द ग्रेट खली का वीडियो हो रहा वायरल
नई दिल्ली:

भारत के फेमस रेसलर और पावर लिफ्टर दिलीप सिंह राणा यानी खली भले ही अब रेसलिंग की दुनिया से आधिकारिक तौर पर थोड़ा दूर हो चुके हों, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं. खली अक्सर शोज में, इंटरव्यूज में या एयपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. खली की फैन फॉलोइंग केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि, इंटरनेशनल लेवल पर है. आज भी उनके फैंस उनकी एक झलक पाकर ही खुश हो जाते हैं और उस मोमेंट को अपने साथ कैद करना चाहते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में रेसलर के एक फैन ने करने की कोशिश की, लेकिन उनका ऐसा करना पावर लिफ्टर को शायद पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे धक्का दे दिया. खली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

खली ने मारा फैन को धक्का

दरअसल, रेसलर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट से निकलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक लड़का आता है जो हाइट में उनसे काफी छोटा है. वो खली के आगे-आगे चलकर उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है. लेकिन लंबाई में अच्छा खासा फर्क होने की वजह से वो ठीक से सेल्फी नहीं ले पा रहा होता है और लगातार खली के आगे चलता रहता है. ऐसा करते देख खली उनके साथ फोटो तो क्लिक नहीं करवाते, लेकिन उसे हल्का सा धक्का दे देते हैं. जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और वो लड़का भी हंसकर चला जाता है. खली के इस वीडियो पर लोग काफी फनी कमेंट कर रहे हैं.

बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं खली

खली सिर्फ स्पोर्ट्स की दुनिया में नहीं, बल्कि रिएलिटी शो में और फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. रेसलर साल 2010 में टीवी के सबसे रिएलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 4' में नजर आए थे, हालांकि उनका सफर यहां ज्यादा लंबा नहीं रहा था. इसके अलावा खली हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. रेसलर ने साल 2005 में फिल्म ‘द लॉन्गेस्ट यार्ट' से डेब्यू किया था, इसके बाद वो गेट स्मार्ट, MacGruber में भी नजर आए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khali Video, The Great Khali
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com