ब्रिटेन पूर्व पीएम ऋषि सुनक पहुंचे भारत, NDTV वर्ल्ड समिट में लेंगे हिस्सा

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंच गए हैं. वो NDTV वर्ल्ड समिट में हिस्सा लेंगे. नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की.

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया जा रहा है. यह ग्लोबल कम्यूनिकेशन की दिशा में एक असाधारण अवसर साबित होगा, जिसमें वर्तमान समय की कई सबसे प्रभावशाली हस्तियां एक मंच पर दिखेंगी . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट भी इनमें शामिल होंगे.

वहीं श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने कहा कि वो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शिरकत करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं. वो इस सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. श्रीलंकाई पीएम अमरसूर्या ने दिल्ली में हिंदू कॉलेज का दौरा किया था, वो यहां की पूर्व छात्र रही हैं. अमरसूर्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पौधरोपण किया. श्रीलंकाई पीएम ने छात्रों से कहा कि कठिन सवाल रखें, धारणाओं को चुनौती दें. शिक्षा और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए.