तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस ने MLC के लिए किया नामित

माना जा रहा है कि जल्द होने वाले तेलंगाना कैबिनेट विस्तार में अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया जा सकता है. फिलहाल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 14 मंत्री हैं और तीन सीटें खाली हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन.
  • तेलंगाना सरकार ने पूर्व क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन को विधान परिषद सदस्य के लिए नामित करने का फैसला किया है.
  • अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए राज्य सेवा के लिए प्रतिबद्धता जताई है.
  • अजहरुद्दीन को जल्द ही होने वाले कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना सरकार मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है. इस बात की चर्चा तब तेज हुए जब तेलंगाना सरकार ने अजहरुद्दीन को विधान परिषद चुनाव के लिए नामित करने का ऐलान किया. दरअसल तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंडाराम रेड्डी को विधान परिषद (MLC) के लिए नामित करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट बैठक में नामों पर मुहर लगाई गई. इस निर्णय को लेकर खेल जगत और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच, अजहरुद्दीन ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है.

हालांकि मंत्रिमंडल का यह फैसला थोड़ा हैरान करने वाला भी है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले अज़हरुद्दीन ने जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव के लिए खुद को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया था. लेकिन अब वो पार्टी के फैसले का सम्मान करते नजर आए.

अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया पोस्ट में जताया आभार

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "तेलंगाना में राज्यपाल कोटे के अंतर्गत एमएलसी पद के लिए मुझे मनोनीत करने के कैबिनेट के फैसले से मैं बेहद सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल को उनके विश्वास और आशीर्वाद के लिए हार्दिक धन्यवाद."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू और कैबिनेट, टीपीसीसी अध्यक्ष महेश गौड़ और तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराज के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हूं. मैं ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने राज्य की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं."

तेलंगाना कैबिनट में मंत्री के 3 पद खाली

माना जा रहा है कि जल्द होने वाले तेलंगाना कैबिनेट विस्तार में अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया जाएगा. फिलहाल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 14 मंत्री हैं और तीन सीटें खाली हैं. इससे पहले, तेलंगाना के जुबली हिल्स सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उम्मीदवार के तौर पर अजहरुद्दीन का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था. हालांकि, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अब विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है.

मो. अजहरुद्दीन का सियासी करियर

अजहरुद्दीन 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा सांसद बने थे. 2014 में उन्हें राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से टिकट मिला, लेकिन वे हार गए. 2018 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था. 2023 में उन्हें जुबली हिल्स से टिकट मिला था, लेकिन वे चुनाव हार गए.

बीआरएस नेता मागांती गोपीनाथ ने उन्हें चुनाव में हराया था. बाद में, विधायक मागांती गोपीनाथ के निधन के बाद जुबली हिल्स सीट खाली हो गई है, जिसके बाद उपचुनाव होने थे. अजहरुद्दीन ने इस सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की थी.

