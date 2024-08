पाकिस्तान संग बातचीत का दौर खत्म, अब एक्शन... विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने भारत की विदेश नीति पर बात करते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश समेत कई अन्य पड़ोसियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दुनिया के हर देश के लिए पड़ोसी एक समस्या है. पूरी दुनिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा कोई देश नहीं है, जिसकी पड़ोसी के साथ समस्याएं नहीं हैं. हर देश की उसके पड़ोसी के साथ कुछ न कुछ समस्याएं जरूर सामने आएंगी.

उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा देश है, जिसकी उसके पड़ोसी के साथ दिक्कतें नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी खरी-खरी सुनाईं. दिल्ली में राजदूत राजीव सीकरी की किताब 'स्ट्रेटेजिक कॉनड्रम्स: रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी' के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही.

Speaking at the release of Amb Rajiv Sikri's book ‘Strategic Conundrums: Reshaping India's Foreign Policy' in Delhi today.



https://t.co/DxUjT1NVie