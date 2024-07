सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स के लिए युवक को स्टंट करना पड़ा भारी, हाथ और पैर गंवाए

सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो अलग-अलग तरीके भी खोजते हैं लेकिन कई बार ये तरीके उन्ही पर भारी पड़ जाते हैं. इसी तरह से सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए या फिर कुछ अधिक लाइक्स पाने के लिए कुछ लोग अलग-अलग खतरनाक स्टंट भी करते हैं. इसी तरह से मुंबई में भी एक युवक का वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसमें वह लोकल ट्रेन के दरवाजे को पकड़कर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आया था. लेकिन इसी तरह का एक अन्य स्टंट करने की युवक को भारी कीमत चुकानी पड़ी.

दरअसल, युवक ने पहले स्टंट के एक महीने बाद ही उसी तरह का दूसरा स्टंट करने की कोशिश की थी लेकिन इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी. ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टंट को करते वक्त वह हादसे का शिकार हो गया और उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया. बता दें कि युवक का वीडियो 14 जुलाई को वायरल हुआ था, जिसमें वह चलती हुई लोकल ट्रेन के साइड में प्लैटफॉर्म पर स्लाइड करते हुए नजर आ रहा था. वैसे तो वह दरवाजे को पकड़ लेता है लेकिन फिर भी प्लैटफॉर्म खत्म होने तक वह ट्रेन में चढ़ता नहीं है.

Central Railway has identified the stunt performer from this viral video, who later lost an arm and leg during another stunt. @RPFCRBB swiftly took action to ensure safety.

We urge all passengers to avoid life-threatening stunts and report such incidents at 9004410735 / 139.… https://t.co/HJQ1y25Xkv pic.twitter.com/DtJAb7VyXI