दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के बाद एटीसी टावर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री, दिए कई निर्देश

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एटीसी मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाद सुचारू परिचालन की समीक्षा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी टावर का दौरा किया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के बाद एटीसी टावर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री, दिए कई निर्देश
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों में देरी और रद्दीकरण हुआ था
  • केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने एयरपोर्ट का दौरा कर तकनीकी समस्या की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए.
  • मंत्री राम मोहन नायडू ने कारण की जांच और भविष्य में रोकथाम के लिए अतिरिक्त बैकअप सर्वर लगाने के निर्देश दिए
नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्‍या के मामले को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है.
केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे और एटीसी टावर का दौरा किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विमानों के परिचालन में आई समस्‍या की समीक्षा की और विमान सेवाओं के सुचारू परिचालन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. दिल्‍ली एयरपोर्ट के ATC मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद 6 नवंबर की दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट के ATC मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी और यह समस्‍या 7 नवंबर की सुबह तक चली, जिसके कारण उड़ानों में देरी हुई या फिर उड़ानों को रद्द करना पड़ा था.  

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्‍स अकाउंट पर एक पोस्‍ट में कहा, "एटीसी मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाद सुचारू परिचालन की समीक्षा के लिए आज दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीसी टावर का दौरा किया. पिछले दो दिनों में एएआई, एएनएस और ईसीआईएल की टीमों ने मैन्युअल समन्वय के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समस्या की पहचान और समाधान के लिए अथक प्रयास किया. अब सिस्टम पूरी तरह से बहाल हो चुके हैं" 

अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री ने दिए निर्देश

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को इस समस्‍या के मूल कारण का विश्‍लेषण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही विमान सेवा के संचालन की समीक्षा की और रातभर काम करने वाली टीमों की सराहना की. मंत्री ने निर्देश दिया कि खराबी के कारण की विस्तृत जांच की जाए और भविष्य में ऐसी समस्या न हो, इसके लिए अतिरिक्त बैकअप सर्वर व तकनीकी सुधार किए जाएं. 

तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए AAI, ANS और ECIL की टीमों ने लगातार काम किया. इस दौरान ECIL ने अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारी मौके पर भेजे. सिस्टम खराब रहने के दौरान ATC स्टाफ ने उड़ानों को मैनुअल तरीके से नियंत्रित किया, जिससे सुरक्षा बनी रहे. 

अतिरिक्त ATC स्टाफ तैनात करने के निर्देश

7 नवंबर की रात 10 बजे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली ANS केंद्र का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्‍होंने ECIL को और तकनीकी विशेषज्ञ लगाने और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त ATC स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए. 

8 नवंबर की दोपहर तक सिस्टम पूरी तरह बहाल कर दिया गया और ATC फिर से ऑटोमैटिक मोड में चलने लगा है. बहाली के बाद किसी उड़ान को रद्द नहीं करना पड़ा है. 

