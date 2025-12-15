विज्ञापन
40 फ्लाइट कैंसिल, 4 डायवर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट घने कोहरे में डूबा, इंडिगो, स्पाइसजेट से एयर इंडिया तक उड़ानों पर असर

Fog Alert: दिल्ली एयरपोर्ट समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हवाई अड्डों पर कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है. एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है.

Fog Flight Delay: दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर
नई दिल्ली:

Delhi Airport News Today: दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कोहरा होने की वजह से फ्लाइट की उड़ानों में देरी हुई है. ज्यादा घने कोहरे में फ्लाइट लैंडिंग में भी समस्या आई है. सुबह 9.30 बजे तक की जानकारी के अनुसार, 40 फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं और चार को दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है. इसको देखते हुए इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है. देश की तीनों बड़ी एयरलाइनों ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है. हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षित हवाई परिचालन के लिहाज से हरसंभव कदम उठा रहे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा जयपुर, हिंडन एयरपोर्ट, शिमला समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हवाई अड्डों पर कोहरे का असर पड़ने की आशंका है.

नागरिक विमानन मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से कहा है कि वे घर से निकलने के पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूरी अपनी एयरलाइन की वेबसाइट या एप पर चेक कर लें. मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर भारत में दिल्ली एयरपोर्ट समेत उत्तर भारत के हवाई अड्डों पर कोहरे से फ्लाइटों की उड़ानों और लैंडिंग पर असर पड़ा है. मंत्रालय, एटीसी और एयरलाइन मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इससे कम से कम असर यात्रियों पर हो.

इंडिगो की एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि कम दृश्यता और कोहरे की वजह से दिल्ली में उसकी उड़ानों पर असर पड़ा है. हम मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. हम यात्रियों की सुरक्षा और सामान्य आवाजाही के लिए कदम उठा रहे हैं.

स्पाइसजेट की एडवाइजरी

स्पाइसजेट ने भी खराब मौसम से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के आने और जाने के क्रम में देरी की सूचना दी है. उसने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने का अनुरोध किया है.

एयर इंडिया की एडवाइजरी 

एयर इंडिया की एडवाइजरी में कहा गया है कि घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उसकी उड़ानों में देरी हो रही है. उत्तर भारत के अन्य हवाई अड्डों पर यही देखा गया है, लिहाजा यात्री अपनी फ्लाइट शेड्यूल की जानकारी लेते रहें.

अभी तक 40 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है. कोहरे के कारण लैंडिंग में मुश्किलों को देखते हुए चार फ्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है.

