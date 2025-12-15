40 फ्लाइट कैंसिल, 4 डायवर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट घने कोहरे में डूबा, इंडिगो, स्पाइसजेट से एयर इंडिया तक उड़ानों पर असर

Delhi Airport News Today: दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कोहरा होने की वजह से फ्लाइट की उड़ानों में देरी हुई है. ज्यादा घने कोहरे में फ्लाइट लैंडिंग में भी समस्या आई है. सुबह 9.30 बजे तक की जानकारी के अनुसार, 40 फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं और चार को दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है. इसको देखते हुए इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है. देश की तीनों बड़ी एयरलाइनों ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है. हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षित हवाई परिचालन के लिहाज से हरसंभव कदम उठा रहे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा जयपुर, हिंडन एयरपोर्ट, शिमला समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हवाई अड्डों पर कोहरे का असर पड़ने की आशंका है.

नागरिक विमानन मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से कहा है कि वे घर से निकलने के पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूरी अपनी एयरलाइन की वेबसाइट या एप पर चेक कर लें. मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर भारत में दिल्ली एयरपोर्ट समेत उत्तर भारत के हवाई अड्डों पर कोहरे से फ्लाइटों की उड़ानों और लैंडिंग पर असर पड़ा है. मंत्रालय, एटीसी और एयरलाइन मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इससे कम से कम असर यात्रियों पर हो.

Heavy Fog Alert for Northern India



Delhi (DEL) & other airports in Northern India are experiencing dense fog, severely affecting visibility.



For Passengers:

Before heading to the airport, please check the latest flight status with your airline.

Check flight information on the… — MoCA_GoI (@MoCA_GoI) December 15, 2025

इंडिगो की एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि कम दृश्यता और कोहरे की वजह से दिल्ली में उसकी उड़ानों पर असर पड़ा है. हम मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. हम यात्रियों की सुरक्षा और सामान्य आवाजाही के लिए कदम उठा रहे हैं.

Travel Advisory



Low visibility and fog over #Delhi will impact flight schedules. We're keeping a close watch on the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.



We request you to stay updated on your flight status via our website or app. Be… — IndiGo (@IndiGo6E) December 15, 2025

स्पाइसजेट की एडवाइजरी

स्पाइसजेट ने भी खराब मौसम से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के आने और जाने के क्रम में देरी की सूचना दी है. उसने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने का अनुरोध किया है.

#WeatherUpdate: Due to bad weather (poor visibility) in Delhi (DEL), all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/2wynECZugy. — SpiceJet (@flyspicejet) December 14, 2025

एयर इंडिया की एडवाइजरी

एयर इंडिया की एडवाइजरी में कहा गया है कि घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उसकी उड़ानों में देरी हो रही है. उत्तर भारत के अन्य हवाई अड्डों पर यही देखा गया है, लिहाजा यात्री अपनी फ्लाइट शेड्यूल की जानकारी लेते रहें.

#TravelAdvisory



Poor visibility due to dense fog is impacting flight operations in Delhi and parts of Northern India. Please check your flight status at: https://t.co/6ajUZVeeIM before heading to the airport. — Air India (@airindia) December 15, 2025

अभी तक 40 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है. कोहरे के कारण लैंडिंग में मुश्किलों को देखते हुए चार फ्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है.

