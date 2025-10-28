दुर्गापुर रेप केस: पहचान परेड में पीड़िता ने पहचाना दरिंदे को, फिरदौस शेख है असली गुनाहगार 

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पिछले दिनों आईक्‍सू सिटी मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप की घटना में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं. इन जानकारियों के बाद यह केस एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है. दुर्गापुर जेल में आई पहचान परेड के दौरान जो जानकारियां सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं. इस परेड में पीड़िता ने उस गुनाहगार को पहचान लिया जिसने उसके साथ दरिंदगी की थी. फिरदौस शेख की पहचान अब इस मामले में मुख्‍य आरोपी के तौर पर हुई है.

मुख्‍य आरोपी के खिलाफ सबूत

रिपोर्ट के मुताबिक शेख मामले का मुख्य आरोपी और अपराधी है. उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के सीधे सबूत भी मिले हैं. हालांकि, पीड़िता के वकील, एडवोकेट पार्थ घोष ने कहा कि बाकी पांच आरोपी भी घटना के अलग-अलग पहलुओं में शामिल थे. ऐसे में यह एक गैंगरेप का साफ मामला बनता है. पांच दिन की न्‍यायिक हिरासत पूरी होने के बाद, सभी छह आरोपियों को वर्चुअली दुर्गापुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान, वकील घोष ने पहचान परेड रिपोर्ट को पब्लिक करने की अपील की, जिसे जज शुभ्रकांति धर ने मान लिया.

जांच में तेजी लाने का निर्देश

जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो पता लगा कि बलात्‍कार फिरदौस शेख ने किया था. जबकि बाकी लोग भी इस जुर्म में साथी के तौर पर शामिल थे. जज शुभ्रकांति धर ने अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की है. साथ ही पुलिस को भी जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि जल्दी ट्रायल हो सके. इस नए खुलासे ने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है. इस मामले से और पूरे राज्य में बहुत ज्‍यादा गुस्‍सा है और जनता में सदमे की सी स्थिति है.

वह रात में बाहर क्‍यों निकली- सीएम ममता

ओडिशा की मेडिकल स्टूडेंट के साथ 10 अक्टूबर को एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बाहर जंगली इलाके में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था. वर्चुअल हियरिंग के दौरान आरोपियों की तरफ से कोई वकील नहीं था और उन्होंने खुद जज से बेल देने की रिक्वेस्ट की. इस घटना पर मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से काफी हंगामा मचा था. ममता ने कहा था, 'लड़कियों को रात में बाहर (कॉलेज) नहीं जाने देना चाहिए. उन्हें अपनी सुरक्षा भी करनी है. वहां जंगल का इलाका है. पुलिस सभी लोगों की तलाशी ले रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. जो भी दोषी होगा, उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.'

