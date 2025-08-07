विज्ञापन
विशेष लिंक

न्यू रोशन टॉकीज तोड़फोड़ केस में अब्दुल कादर गिरफ्तार, ईडी की अटैच प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण का आरोप

दिसंबर 2024 में जब ईडी की टीम प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने पहुंची, तब उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग पहले ही गिरा दी गई थी. इस पर एजेंसी ने आंतरिक जांच की और अपनी रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी. इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ मिश्रा (IRS अधिकारी) की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है.

Read Time: 3 mins
Share
न्यू रोशन टॉकीज तोड़फोड़ केस में अब्दुल कादर गिरफ्तार, ईडी की अटैच प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण का आरोप
मुंबई:

मनी लॉन्ड्रिंग के हाई-प्रोफाइल इकबाल मिर्चि मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. मुंबई की वीपी रोड पुलिस ने केस दर्ज कर अब्दुल कादर नामक व्यक्ति को अब्दुल कादर, दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची का परिचित बताया जा रहा है, जिसने कथित तौर पर न्यू रोशन टॉकीज नामक पुरानी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल पर अतिक्रमण करते हुए उसे गिरा दिया. यह वहीं, संपत्ति है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अक्टूबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अटैच किया था. ईडी की शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज की गई है.

क्या है मामला?
मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में स्थित न्यू रोशन टॉकीज... एक लगभग 100 साल पुराना सिनेमा हॉल को अब्दुल कादर ने साल 2024 में गिरा दिया. अब्दुल को इस बात की पूरी जानकारी थी कि यह प्रॉपर्टी एजेंसी द्वारा अटैच की जा चुकी है. इसके बावजूद उसने इसे ध्वस्त कर दिया, जो कानूनन अपराध है.

दिसंबर 2024 में जब ईडी की टीम प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने पहुंची, तब उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग पहले ही गिरा दी गई थी. इस पर एजेंसी ने आंतरिक जांच की और अपनी रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी. इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ मिश्रा (IRS अधिकारी) की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है.

किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है?

एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिनमें शामिल हैं:
आपराधिक रूप से अतिक्रमण करना
धोखाधड़ी करना (विशेषकर वह जो किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर या विनाश को प्रेरित करे)
सार्वजनिक आदेश की अवहेलना
संपत्ति को नुकसान पहुंचाना

साल 2020 में ईडी ने इकबाल मिर्ची की सात अचल संपत्तियों और सात बैंक खातों को अटैच किया था, जिनकी कुल कीमत ₹22.42 करोड़ बताई गई थी. अब तक एजेंसी इस मामले में कुल ₹978.87 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है. इकबाल मिर्ची की मौत 2013 में लंदन में हुई थी. उनकी संपत्तियां बाद में कथित रूप से उनके बेटों जुनैद और आसिफ और पत्नी हजरा इकबाल मेमन को गिफ्ट डीड्स के जरिए ट्रांसफर की गई थीं. न्यू रोशन टॉकीज भी ऐसी ही एक संपत्ति मानी जा रही है. ईडी सूत्रों के अनुसार इसे कभी मिर्ची के रिश्तेदार मुख्तार पटका द्वारा चलाया जाता था.

न्यू रोशन टॉकीज एक ऐतिहासिक सिनेमा हॉल था जो 1930 में बना था. यह पट्ठे बापूराव मार्ग, गिरगांव में स्थित था. मुंबई का भीड़भाड़ वाला इलाका, जहां आज भी ऐसी पुरानी विरासतों की कमी नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Money Laundering Case, Iqbal Mirchi Case, Abdul Qadir, New Roshan Talkies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com