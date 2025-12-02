निर्मला सीतारमण का इन्वेस्टमेंट प्लान बताते बनाया डीपफेक वीडियो, स्कैमर्स को तलाश रही पुलिस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक वित्तीय निवेश योजना का प्रचार करने वाले डीपफेक वीडियो के मामले में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, फेसबुक पर प्रसारित एक ए़डिटेड डिजिटल वीडियो में वित्त मंत्री को एक आकर्षक निवेश योजना के बारे में बोलते हुए दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पेजों पर साझा की गई इस भ्रामक क्लिप का कथित तौर पर लोगों को एक धोखाधड़ी वाली योजना में विश्वास करने और निवेश करने को लेकर लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

पुलिस का कहना है कि इस वीडियो से उन अनजान लोगों को गंभीर वित्तीय नुकसान होने की संभावना है, जो झूठे दावों पर भरोसा कर सकते हैं.

साइबर अपराध इकाई ने वीडियो के स्रोत का पता लगाने और गलत सूचना तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या ऐसे और वीडियो हैं और ये वीडियो कौन बना रहा है.