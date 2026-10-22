चेन्नई पुलिस से परमिशन न मिलने के बावजूद CJP ने किया आज प्रोटेस्ट का ऐलान, सीएम विजय की बड़ी परीक्षा

कॉकरोच जनता पार्टी' SIR के खिलाफ आज चेन्नई में विरोध-प्रदर्शन की तैयारी में है. हालांकि सीएम विजय की पुलिस ने उसे इसकी मंजूरी नहीं दी है लेकिन इसके बाद भी सीजेपी यहां 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं. इसको सीजेपी ने'चेन्नई का जंतर-मंतर 2.0' नाम दिया है. उनके मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन गुरुवार शाम 4 बजे एग्मोर के राजारथिनम स्टेडियम के पास शुरू होगा और शुक्रवार शाम 4 बजे तक चलेगा. इस आंदोलन में 'जेन Z', 'जेन अल्फा' और 'जेन बीटा' से शामिल होने की अपील की गई है.

इस विरोध-प्रदर्शन के जरिए सीजेपी की मुख्य मांगें मतदाता सूची से SIR को हटाना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हैं. जिस तरह से दिल्ली में सीजेपी को प्रोटेस्ट की मंजूरी पुलिस ने नहीं दी थी. वैसे ही चेन्नई पुलिस ने भी परमिशन नहीं दी है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने NDTV को बताया कि उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिसे हमने खारिज कर दिया है.

CJP ने आज चेन्नई में बुलाया प्रोटेस्ट

हालांकि, प्रोटेस्ट बुलाने वालों की प्लानिंग की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि CJP पूरे 24 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है, इससे पुलिस के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है. इस प्रदर्शन में CJP के दक्षिण भारत समन्वयक विजय रेड्डी मल्लंगी, केरल से राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम (जो 'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' - DYFI के प्रमुख भी हैं) और DYFI के महासचिव सृजन भट्टाचार्य शामिल हो सकते हैं.

SIR के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का ऐलान

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, SIR के दौरान वोटर लिस्ट से 13.39 करोड़ वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं. इसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं, जो अपने पते र नहीं मिले या स्थायी रूप से कहीं और चले गए, मृत, या फिर एक ही नाम कई बार दर्ज जैसी श्रेणियों में रखा गया है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हेरफेर के आरोपों को खारिज कर दिया. उसका कहना है कि इस संशोधन का मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, और जो लोग वास्तव में पात्र वोटर्स हैं, वे तय प्रक्रिया का पालन करके अपना नाम फिर से लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.

सीएम विजय के लिए बड़ी चुनौती

बता दें कि तमिलनाडु में इस प्रक्रिया के दौरान शुरुआत में 97.38 लाख नाम हटाए गए, फिर 27.53 लाख नए वोटर्स जोड़े गए और बाद में 4.23 लाख नाम और हटा दिए गए. इस तरह, कुल मिलाकर 73.4 लाख वोटर्स कम हो गए. यह संशोधन राज्य में सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले हुआ, जिसमें विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटें जीतीं और DMK का शासन खत्म हो गया. गुरुवार को सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन को रोकना सीएम विजय के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है.

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