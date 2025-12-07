विज्ञापन
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट राजस्थान पुलिस की हिरासत में, 30 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप

एफआईआर के अनुसार, डॉ. मुर्डिया को एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार किया गया. दावा किया गया कि यह फिल्म उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक होगी, जिससे करीब 200 करोड़ रुपये तक कमाई होने की बात कही गई.

  • भट्ट पर लगभग तीस करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई के यारी रोड इलाके से गिरफ्तारी की गई है
  • यह धोखाधड़ी मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां शिकायत डॉ. अजय मुर्डिया ने दर्ज कराई थी
  • शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल छह लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है
फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है , करीब एक हफ्ता पहले भट्ट के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी हुआ था. उन पर लगभग 30 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की गई है. भट्ट को मुंबई के यारी रोड इलाके से पकड़ा गया.

यह मामला राजस्थान के भीलवाड़ा से जुड़ा है. डॉ. अजय मुर्डिया, जो इंडिरा IVF के संस्थापक और जाने-माने डॉक्टर हैं, ने भूपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल छह लोगों के नाम भी शामिल हैं.

एफआईआर के अनुसार, डॉ. मुर्डिया को एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार किया गया. दावा किया गया कि यह फिल्म उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक होगी, जिससे करीब 200 करोड़ रुपये तक कमाई होने की बात कही गई. लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने के बाद भी परियोजना को बीच में ही रोक दिया गया और कोई काम आगे नहीं बढ़ा.

