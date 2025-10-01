विज्ञापन
विशेष लिंक

तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के... तेलुगू एक्ट्रेस पर नौकरानी के चौंकाने वाले दावे, पुलिस ने दर्ज किया केस

तेलुगू फिल्म एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड मुश्किल में फंस गए हैं. उनकी घरेलू नौकरानी ने चौंकाने वाले दावे किए हैं. ओडिशा के रायगढ़ जिले की 22 वर्षीय प्रियंका बिबर हाउसमेड है.

Read Time: 2 mins
Share
तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के... तेलुगू एक्ट्रेस पर नौकरानी के चौंकाने वाले दावे, पुलिस ने दर्ज किया केस

तेलुगू फिल्म एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड मुश्किल में फंस गए हैं. उनकी घरेलू नौकरानी ने उत्पीड़न, मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है. ओडिशा के रायगढ़ जिले की 22 वर्षीय प्रियंका बिबर हाउसमेड है. उसने 22 सितंबर को अभिनेत्री के शेखपेट स्थित वामसीराम के वेस्टवुड अपार्टमेंट स्थित आवास पर नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किया था. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका ने आरोप लगाया है कि नौकरी शुरू करने के बाद से ही उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार और अपमान किया जाता रहा है.

'तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के बराबर भी नहीं'

प्रियंका ने दावा किया कि डिंपल हयाती और डेविड अक्सर उसे पर्याप्त खाना नहीं देते थे. उसके साथ गाली-गलौज करते थे. वह उसका अपमान करते हुए कहते थे कि "तुम्हारी ज़िंदगी मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है." 29 सितंबर की सुबह उनके पालतू कुत्ते के भौंकने से शुरू हुए विवाद के बाद स्थिति और बिगड़ गई. प्रियंका का आरोप है कि इस घटना के दौरान, दंपति ने उन्हें गंदी गालियां दीं. साथ ही उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी.

फोन तोड़ा और कपड़े फाड़ दिए

शिकायत में कहा गया- जब प्रियंका ने अपने फोन पर इस झगड़े को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो डेविड ने कथित तौर पर फोन छीन लिया, उसे जमीन पर पटक दिया. उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की. उसका दावा है कि इस हाथापाई में उसके कपड़े फट गए, लेकिन वह किसी तरह बच निकली. अपने एजेंट की मदद से उसने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

उसके बयान के आधार पर, फिल्मनगर पुलिस ने डिंपल हयाती और डेविड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 79, 351(2) और 324(2) के तहत मामला दर्ज किया है. इंस्पेक्टर संतोषम ने एनडीटीवी को बताया कि उन्होंने प्रियंका की शिकायत के आधार पर अभिनेत्री और उनके पति दोनों को नोटिस जारी किया है. अभी तक उन्हें तलब नहीं किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Telengana Hindi News, Telugu Actress Dimple, Telugu Hindi News, Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com