नागपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना से थी परेशान

नागपुर के सावनेर में एक युवा महिला कबड्डी खिलाड़ी ने आर्थिक तंगी और धोखाधड़ी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान किरण सूरज दाढे के रूप में हुई है, जो मालेगांव टाउन की निवासी थी.

जानकारी के अनुसार, किरण ने 4 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे कीटनाशक पी लिया. गंभीर हालत में उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 7 दिसंबर को उसकी मौत हो गई.

2020 में हुई थी शादी

पुलिस जांच में सामने आया है कि किरण की शादी 2020 में रजिस्ट्री के माध्यम से स्वप्निल जयदेव लांबघरे से हुई थी. शादी से पहले स्वप्निल ने नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ. उल्टे, किरण को मानसिक प्रताड़ना, धमकियों और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा.

फरार चल रहा आरोपी

परिवार ने इस मामले में फ़ैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. किरण ने सभी फोन मैसेजेस सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे थे. सावनेर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी फिलहाल फरार है. उसकी तलाश जारी है.