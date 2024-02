Farmer Protest Live Updates: शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ रहे किसानों को रोकने की कोशिश, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है.

#WATCH | Delhi: Security arrangements at the Tikri Border as the farmers have announced to continue to march towards the National Capital pic.twitter.com/VAxOfPPQNp