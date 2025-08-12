विज्ञापन
15 अगस्त से पहले दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, लाल किले में इन चीजों पर होगी पाबंदी- ये रही पूरी एडवाइजरी

Independence Day Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किन रास्तों पर जाने से बचें और किन चीजों को अपने पास रखने पर पाबंदी रहेगी,

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं. 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, इसे लेकर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई दिनों से मॉक ड्रिल कर रही हैं. इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक न हो. इस मौके पर दिल्ली की कई सड़कों को भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. साथ ही उन लोगों को भी सख्त नियमों का पालन करना होगा, जो लाल किले में पीएम का संबोधन सुनने आएंगे. फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 13 अगस्त को होने वाली रिहर्सल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. 

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, इसके लिए भी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. दिल्ली पुलिस की तरफ से इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. जिसमें बताया गया है कि इस दौरान दिल्ली की कौन सी सड़कों पर ट्रैफिक बंद रहेगा. ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किन रास्तों पर आने से बचना है और इसके लिए कहां से रूट डायवर्ट किया जा सकता है. 

  • 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें बंद रहेंगीं. आम वाहन इन रास्तों पर नहीं चल सकते हैं. 
  • लोथियन रोड जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल तक ट्रैफिक बंद रहेगा. 
  • लाल किसे लेकर चांदनी चौर रोड फव्वारा तक भी ट्रैफिक पूरी तरह से बंद होगा. 
  • एसपी मुखर्जी मार्ग एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक भी ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगीं. 
  • नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक भी ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदी लागू रहेगी. 
  • निषादराज मार्ग रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक चलने वाला ट्रैफिक भी बंद होगा. 
  • अगर आप राजघाट से आईएसबीटी की तरफ जाना चाहते हैं तो 13 अगस्त को 10 बजे तक ये रूट बंद रहेगा. 
  • 12 अगस्त रात 10 बजे से लेकर 13 अगस्त दोपहर दो बजे तक दिल्ली की तरफ आने वाले भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है.
इन रास्तों पर जाने से बचें लोग

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जिन वाहनों पर रिहर्सल के लिए लेबल पार्किंग नहीं है, वो लोग सी-हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खत्ता, सालमगढ़ बाईपास होते हुए आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक बाहरी रिंग रोड पर जाने से बचें. 

क्या चीजें लेकर नहीं जा सकते हैं लोग?

जो लोग रिहर्सल देखने या फिर 15 अगस्त को लाल किले में पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए. 

कैमरा, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल कार की चाबियां, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, टिफिन बॉक्स, सिगरेट लाइटर और पानी की बोतल नहीं लेकर जाने की सलाह दी गई है.  राजधानी दिल्ली में ड्रोन और ऐसे उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैन लगाया गया है. 16 अगस्त 2025 तक ऐसी चीजें नहीं उड़ाई जा सकती हैं. 

दिल्ली मेट्रो की तरफ से दी गई ये जानकारी

दिल्ली मेट्रो की तरफ से फिलहाल किसी भी मेट्रो स्टेशन के बंद होने की जानकारी नहीं दी गई है. डीएमआरसी की तरफ से बताया गया है कि  15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके चलते सीआईएसएफ मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जांच और सख्त तरीके से करेगी. इससे कुछ मेट्रो स्टेशनों पर पीक आवर्स के दौरान के दौरान लंबी लाइनें लग सकती हैं. 
 

Independence Day, Independence Day 2025, Independence Day Traffic Advisory, Delhi Traffic Advisory
