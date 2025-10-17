फरीदाबाद में गजब की लूट! 19 सेकेंड में कार का शीशा तोड़ 12 लाख लेकर फुर्र हुआ चोर... देखिए वीडियो

फरीदाबाद में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक फरिदाबाद के सेक्टर 24 में कंपनी के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर बदमाश पैसों से भरा बैग चोरी कर के ले गया. इस बैग में 12 लाख रुपये कैश रखे हुए थे. यह घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपी की तलाशी में जुट गई.

कार का शीशा तोड़कर निकाला बैग

फरीदाबाद के सेक्टर 17 के रहने वाले विकास ने जानकारी देते हुए बताया कि, सेक्टर 24 के प्लाट नंबर 167 में KD INDUSTRIES के नाम से कंपनी खुली हुई है. जिसमें शर्ट बटन बनाने का काम किया जाता है. यहां पर वह अपने पार्टनर राहुल के साथ काम करते हैं. राहुल नहर पार सेक्टर 89 का रहने वाला है. शुक्रवार को उसका पार्टनर राहुल 12 लाख रूपए नगद लेकर कंपनी पर पहुंचा था. राहुल ने कंपनी के बाहर गाड़ी को खड़ी कर दी थी.

कुछ ही देर बाद बाइक पर दो युवक आए दोनों ने हैलमेट पहना हुआ था. जिनमें से एक युवक आया और नुकीले हथियार की मदद से गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और पैसों से भरे बैग को चोरी कर बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ फरार हो गया.

बाथरूम करने के चक्कर में बैग छोड़ा

विकास ने बताया कि राहुल को बाथरूम का प्रेशर काफी तेज था, जिसके चलते वह पहले बाथरूम करने के लिए गाड़ी में ही बैग को छोड़कर आ गया लेकिन उसके वापस जाने से पहले ही बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार राहुल 7 लाख रूपए बैंक से निकालकर लाया था जबकि 5 लाख रूपए उसके पास घर पर कैश रखे थे, कुल 12 लाख रूपए लेकर वह कपंनी पहुंचा था.

पुलिस की चार टीमें गठित

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमें बनाई गई हैं. मामले की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाशी कि जा रही है. ऐसा माना जा रहा है कि बैंक से आरोपी राहुल की गाड़ी का पीछा कर रहे थे. कंपनी के बाहर जैसे ही उनको मौका मिला वो बैग को लेकर फरार हो गए. क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव, क्राइम ब्रांच 48, क्राइम ब्रांच 56 और थाना मुजेसर की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है.