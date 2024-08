हरियाणा की व्यस्त सड़क पर कथित तौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये शख्‍स तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए एक बाइक सवाल को टक्‍कर मारते हुए नजर आ रहा है. टक्‍कर मारने के बाद इस शख्‍स ने जो कहा, उसे सुन लोगों का पारा चढ़ गया है. ये बाइक को टक्‍कर मारने वाला शख्‍स एक फेमस इंफ्लुएंसर बताया जा रहा है. इस घटना के पूरे वीडियो को कार में ही पिछली सीट पर बैठा एक शख्‍स रिकॉर्ड कर रहा था.

एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में एक व्यक्ति को लगभग 140 किमी/घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है, जबकि उसके सह-यात्रियों को उसे धीमी गति से चलने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है. हालाँकि, वह व्यक्ति, जिसके बारे में भारद्वाज ने कहा कि वह इंफ्लुएंसर रजत दलाल है, कथित तौर पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पहले व्यस्त सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा.

"GIR GAYA KOI BAAT NAHI. YE TO HAMARA ROZ KA KAAM HAI "



Habitual Offender #RajatDalalPsycho hits a biker while driving at a speed of 143Kmph on a busy inner city highway



PLZ IDENTIFY ROAD & TAG COPS@dtptraffic @FBDPolice @police_haryana @cmohry @noidatraffic @gurgaonpolice pic.twitter.com/RD2sEQVsnd — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) August 29, 2024



टक्‍कर मारने के बाद वीडियो में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "वो गिर गया, कोई बात नहीं. रोज़ बाइकर का यही काम है मैडम." इंफ्लुएंसर के लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारने और घटना पर कोई पछतावा नहीं दिखाने का वीडियो देख लोगों का पारा चढ़ रहा है. एक इंफ्लुएंसर, जो अपनी वीडियो में बड़ी-बड़ी बातें करता है, वो अगर इस तरह का व्‍यवहार करता है, तो लोगों को पारा चढ़ना लाजिमी भी है.

दीपिका नारायण भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, "आदतन अपराधी #रजतदलालसाइको ने शहर के व्यस्त राजमार्ग पर 143 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए एक बाइकर को टक्कर मार दी. पिछली सीट पर बैठे एक यात्री द्वारा शूट किया गया वीडियो वायरल हो गया और इसे 6.7 लाख से अधिक बार देखा गया."

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. फ़रीदाबाद पुलिस ने कहा, "प्रशासन ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच चल रही है. दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

This video has come to the notice of the district administration and Faridabad police. Although no complaint has been made to the police in this matter. But the police administration has taken cognizance of this incident on its own and started action. The investigation is going… — DC Faridabad (@DC_Faridabad) August 30, 2024

वायरल वीडियो पर कई एक्स यूजर्स ने भी कमेंट करते हुए शख्स की गिरफ्तारी की मांग की है. एक यूजर ने लिखा, "इस आदमी पर जल्द से जल्द मामला दर्ज किया जाना चाहिए. वह समाज के लिए खतरा है. उम्मीद है कि कोई अधिकारी इस पर एक्‍शन जरूर लेगा."

This guy should be booked ASAP. He's a threat to society. Hope someone with authority listens. — Undercover Diplomat (@pj140398) August 29, 2024

एक अन्य ने कहा, "आजीवन लाइसेंस प्रतिबंध से कम कुछ भी उसके अपराध के लिए पर्याप्त सजा नहीं होगी!!!"

एक तीसरे व्यक्ति ने लिखा, "रोज का काम? मतलब किसी को मारना एक दिनचर्या बन गई है! इससे पहले कि यह 'आदत' एक त्रासदी में बदल जाए, अधिकारियों को कदम उठाने का समय आ गया है."

एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरीदाबाद पुलिस लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में रजत दलाल का चालान काट रही है. इसमें कहा गया है कि वीडियो एनएचपीसी मेट्रो स्टेशन के पास शूट किया गया था.