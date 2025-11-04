विज्ञापन
बहन का पीछा करता था आरोपी, ऐसे कोई कैसे गोली मार चला जाएगा? फरीदाबाद फायरिंग केस में पीड़िता की बहन के सवाल

पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी पिछले कुछ समय से उनकी बहन का पीछा कर रहा था. आरोपी 30 साल का है और मेरी 17 साल की बहन को लगातार परेशान करता था.

  • हरियाणा के फरीदाबाद की श्याम कॉलोनी में 17 वर्षीय छात्रा को एक युवक ने गोली मार दी
  • आरोपी जतिन मंगल पिछले कुछ समय से छात्रा का पीछा कर रहा था
  • घटना के वक्त छात्रा अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने दो राउंड फायरिंग की
फरीदाबाद:

हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार शाम को हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा को एक सिरफिरे युवक ने गोली मार दी. इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो सामने आने के बाद जहां पुलिस हरकत में आई है, वहीं पीड़िता की बहन ने एनडीटीवी से बातचीत में कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी पिछले कुछ समय से उनकी बहन का पीछा कर रहा था. आरोपी 30 साल का है और मेरी 17 साल की बहन को लगातार परेशान करता था. हमने पहले उसके परिवार से संपर्क किया था और उसकी मां से बात की थी. उनकी बातों पर भरोसा कर हमने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन अगले ही दिन उसने गोली चला दी.

कब हुई वारदात?

घटना के समय छात्रा अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी. आरोपी पहले से ही गली में उसका इंतजार कर रहा था. जैसे ही छात्रा वहां पहुंची, उसने दो राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की पहचान जतिन मंगल के रूप में की है और बताया है कि वह लड़की को पहले से जानता था. शुरुआती जांच में एकतरफा लगाव की बात सामने आई है.

पीड़िता की बहन ने उठाए कई सवाल

पीड़िता की बहन ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मेरी बहन की हालत स्थिर है लेकिन मानसिक रूप से वह बेहद परेशान है. हमारी मांग है कि पुलिस उसे सजा दे. कोई ऐसे कैसे गोली मारकर चला जाएगा?

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है. घटना के CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि छात्रा की सहेलियां उससे थोड़ी आगे चल रही थीं, जब यह हमला हुआ. छात्रा 12वीं कक्षा की छात्रा है और रोजाना सौ फुट रोड स्थित लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी.

