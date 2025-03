प्रकाश राज के नाम पर RSS की आलोचना का फर्जी बयान वायरल

CLAIM अभिनेता प्रकाश राज ने अपने एक बयान में कहा कि इंडोनेशिया में 90 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है, 2 प्रतिशत हिंदू हैं और 11 हजार मंदिर हैं. पर वहां हमने कभी दंगे-फसाद होते हुए नहीं सुना, क्योंकि वहां RSS नहीं है.

FACT CHECK बूम ने पाया कि इंडोनेशिया के सांप्रदायिक सौहार्द को बताने वाला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कटाक्ष करने वाला यह बयान प्रकाश राज के नाम पर गलत तरीके से साझा किया जा रहा है.

अभिनेता प्रकाश राज का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बयान में प्रकाश राज के हवाले से कहा गया कि मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए है क्योंकि वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नहीं है. बूम ने पाया कि वायरल बयान फर्जी है. प्रकाश राज ने खुद एक पोस्ट के जरिए इसका खंडन किया था. एक्स पर दक्षिणपंथी यूजर प्रोफेसर सुधांशु ने प्रकाश राज की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'कांग्रेसियों का पुराना दलाल *** प्रकाश राज का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. उसने कहा है कि इंडोनेशिया में 90% आबादी मुसलमानों की है. 2% हिन्दू हैं और 11 हजार मंदिर हैं. वहां पर हमने कभी दंगा-फसाद नहीं होते हुए सुना, क्योंकि वहां RSS नहीं है.'

संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें बताया गया हो कि प्रकाश राज ने हाल में आरएसएस को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी की है. इस दौरान हमें साल 2024 की इससे संबंधित कुछ खबरें मिलीं. इन खबरों के मुताबिक प्रकाश राज ने वायरल दावे का खंडन किया था और बताया था कि यह बयान उन्होंने नहीं दिया. दरअसल 2024 में भी यह बयान प्रकाश राज के दावे से शेयर किया जा रहा था.

दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 27 अगस्त 2024 एक रिपोर्ट के अनुसार, उस वक्त उन्होंने एक्स पर MeghUpdates द्वारा शेयर किए गए इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि दक्षिणपंथी समूहों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के झूठे बयान गढ़े जा रहे हैं. हालांकि MeghUpdates ने वह पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया था. उसपर प्रकाश राज का रिप्लाई नीचे देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह बयान उनका नहीं है.

If it's you @MeghUpdates .. or Who ever has created this.. own it up. THIS IS NOT MY STATEMENT don't put your statements in my name #justasking https://t.co/uD9e3agRxm



इस संबंध में प्रकाश राज का 28 अगस्त 2024 को किया गया एक अन्य पोस्ट भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा उनके बारे में गलत सूचना और झूठे बयान फैलाने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने की बात कही थी.

In regards to the recent misinformation and false statements attributed to me by certain social media accounts, I have lodged a complaint with the police. The law will take its own course now. This hate politics .. and whatsup bigotry can not silence my Voice… nor stop me from… https://t.co/6XJsz70pCE