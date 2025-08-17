दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को होगी आरएसएस के आर्थिक समूह की बैठक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आर्थिक समूह की बैठक दिल्ली में होने जा रही है. जानकारी के अनुसार ये बैठक 19 और 20 अगस्त को होगी. इस बैठक में आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. बता दें कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हर वर्ष यह बैठक आयोजित की जाती है. वर्तमान आर्थिक मुद्दों में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा संभव है.

इस बार बैठक ऐसे समय हो रही है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी दिल्ली में ही रहेंगे. संघ से जुड़े कई समूहों की भी बैठक है जिनमें शिक्षा समूह, सामाजिक समूह, जागरण समूह और पर्यावरण समूह आदि शामिल हैं. इनके जरिए फीडबैक लिया जाता है.

ऐसी ही कुछ पिछली बैठकों में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था. इस बार कुछ मंत्रियों के बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है. विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी.