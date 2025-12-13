विज्ञापन
मगध एक्सप्रेस में तेज धमाका, फायर एक्सटिंग्विशर फटने से मचा हड़कंप, एक यात्री घायल

रेलवे यात्रियों से अपील करती है कि जो सुरक्षा उपकरण है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें. अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ और रेलवे का मैकेनिकल विभाग पूरे मामले की जांच करेगा.

नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20802) में आज, शनिवार उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रेन के एक कोच में लगा अग्निशामक यंत्र फट गया. इस हादसे में एक यात्री जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल चुनार में भर्ती कराया गया. रेलवे ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, मगध एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20802) शनिवार की सुबह 10:21 बजे मिर्जापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए चली थी. ट्रेन अभी झिंगुरा और पहाड़ा स्टेशन के पास पहुंच ही थी कि तभी ट्रेन के गार्ड बोगी से तीसरे जनरल कोच में लगे फायर इंस्टीग्यूसर का ढक्कन फट गया. इससे धमाका हुआ और पूरे कोच में धुआं फैल गया. इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जख्मी व्यक्ति का इलाज जारी 

इस बीच किसी ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और तत्काल मामले की सूचना रेलवे विभाग को दी गई. टीम ने चुनार स्टेशन पहुंचते ही सभी यात्रियों को बाहर निकाला और जख्मी व्यक्ति को प्राथमिक इलाज दिया गया. वहीं, हादसे में जख्मी हुए यात्री को उतार कर सिविल अस्पताल चुनार स्टेशन पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जख्मी व्यक्ति की पहचान अर्जुन (36) निवासी पटना के रूप में हुई है.

प्रारंभिक जांच में अग्निशामक यंत्र में छेड़छाड़ की बात 

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO NCR) शशि कांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना अग्निशामक यंत्र में छेड़छाड़ करने की वजह से हुई है. मामला संज्ञान में आने के बाद रेलवे ने घायल यात्री को सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया और फिर सिविल अस्पताल चुनार स्टेशन भेज दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. रेलवे यात्रियों से अपील करती है कि जो सुरक्षा उपकरण है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें. अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ और रेलवे का मैकेनिकल विभाग पूरे मामले की जांच करेगा.

