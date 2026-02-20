विज्ञापन
Exclusive: रणवीर सिंह से 10 करोड़ मांगे थे, लॉरेंस विश्नोई गैंग ने अमेरिकी नंबर से भेजा था वॉइस नोट

रणवीर सिंह से लॉरेंस विश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है.

मुंबई:

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह से बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग ने जहां से धमकी भरा वॉइस नॉट भेजा था वो मैसेज अमेरिकन नंबर से आया था. सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए प्रोटोकाल के माध्यम से अमेरिका की संबंधित एजेंसी से संपर्क कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि मौजूदा समय में बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉयस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी और 10 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी। 

सूत्रों के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की प्राथमिक जांच में रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर आए वॉयस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज होने की पुष्टि हुई है. हालांकि इससे जुड़े अन्य साक्ष्यों को क्राइम ब्रांच इकट्ठा करने में जुटी है. क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार, हैरी बॉक्सर ने यह वॉइस नॉट रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद भेजी थी. रणवीर सिंह को वायस नोट के जरिए धमकी उनके मैनेजर के मोबाइल नंबर पर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद भेजी थीं, 

इस धमकी के आने के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई थी ,इसके बाद क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज किया है और जांच कर रही है. आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज नही की है, पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही है.

मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधा है. लॉरेंस विश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर का नाम इस मामले में सामने आ रहा है. एजेंसियां हैरी बॉक्सर की लोकेशन तलाशने में जुटी हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के मामले की जांच में जुटी है. 

