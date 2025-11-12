ठीक 6.50 PM, रेड लाइट, गाड़ियां रुकीं और जोरदार ब्लास्ट, CCTV भी बंद, जानें हुआ क्या था

शाम के करीब पौने सात बजे का वक्त था. पुरानी दिल्ली की गलियां रोज की तरह रौशन थीं. चांदनी चौक के बाजार में भीड़ थी. गाड़ियां धीरे-धीरे चल रही थीं और लोग अपने-अपने काम में मशगूल थे. लेकिन ठीक उसी वक्त, लाल बत्ती होती है. गाड़ियां ट्रैफिक लाइट पर रुकती हैं और अचानक से एक धमाका होता है. धमाका इतना तेज था कि 12 जिंदगियों को छीन ले गया. यह पूरा पल CCTV कैमरा में कैद हुआ है. धमाके का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ब्लास्ट हुआ तब दूर खंभे पर लगे CCTV कैमरे तक चकनाचूर हो गए.

अचानक से उठा यह आग का गुबार कोई आम रोशनी नहीं थी, वो धमाका था. जैश के संदिग्ध आतंकी उमर की कार में हुआ वो धमाका, जिसने कुछ ही पलों में पूरे इलाके की रफ्तार रोक दी.

कंट्रोल रूम में कैसा दिखा विस्फोट का मंजर

NDTV को वो CCTV फुटेज मिली है जिसमें देखा जा सकता है कि कंट्रोल रूम की चार विंडो पर चार दिशाओं के कैमरे चल रहे थे. हर तरफ गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं. लाल किले के पास ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियां रुकी थीं और तभी 6 बजकर 50 मिनट पर तीसरी स्क्रीन पर एक जोरदार धमाका होता है और पल भर में सभी स्क्रीन बंद हो जाती हैं.

अब यह CCTV फुटेज जांच एजेंसियों के पास है. हर फ्रेम की स्लो मोशन में जांच की जा रही है. यह फुटेज सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम सबूत भी बन गया है. ये धमाका जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी डॉ. मोहम्मद उमर की i20 कार में हुआ.

गौरतलब है कि दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की कड़ियां धीरे-धीरे जुड़ रही हैं. बीते दिन यानी मंगलवार को इस i20 कार का एक और CCTV फुटेज सामने आया था. यह वीडियो ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का था. गाड़ी पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर पर खड़ी दिखाई देती है. इसमें कार के पलूशन की चेकिंग हो रही है. वीडियो में कार सवार तीन लोग भी नजर आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं.

i-20 कार का 11 दिन पुराना वीडियो भी आया सामने

ब्लास्ट में इस्तेमाल i-20 कार (HR-26 CE 7674) का खरीदने के वक्त प्रदूषण चेकअप कराया गया था और उस वक्त कार के साथ तीन लोग मौजूद दिख रहे हैं. वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4 बजकर 20 मिनट का है. शक है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक भी मौजूद है, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी.

कार बेचने वाला हिरासत में

कार बेचने वाले रॉयल कार जोन (Royal Car Zone) का मालिक सोनू हिरासत में लिया गया है. हरियाणा पुलिस ने सोनू को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है. इधर, सोनू के दफ्तर में ताला लगा हुआ है. खास बात ये है कि इस कार को 7 बार खरीदा और बेचा गया है. उमर ने जिस कार i-20 कार खरीदी वो सोनू ने चार दिन पहले ही Olx के जरिए बेची थी.