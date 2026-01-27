भारत के साथ 'महा डील' में EU अध्यक्ष उर्सुला ने मकर संक्रांति का जिक्र क्यों किया

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा है कि भारत के सफल होने से पूरी दुनिया अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित होती है. उन्होंने असाधारण आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात रही.

मकर संक्रांति इस डील के लिए उचित समय- उर्सुला वॉन डेर लेयेन

#WATCH | Delhi | President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen says, "We both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad we are signing a mobility agreement. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled… pic.twitter.com/VZembCVGb8 — ANI (@ANI) January 27, 2026

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत‑EU मुक्त व्यापार समझौते को प्रतीकात्मक रूप से खास बताते हुए कहा कि यह समझौता नए आरंभ का संकेत देता है. उन्होंने कहा कि भारत में करीब दो सप्ताह पहले मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जो उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है. यह सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा है और अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का संकेत देता है. उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यही कारण है कि यह समय इस डील के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. उन्होंने इसे नई शुरुआत का सबसे अच्छा वक्त बताया.

यह भी पढ़ें- गोवा से मेरा गहरा नाता है, मैं ओवरसीज इंडियन सिटीजन हूं: यूरोपीय संघ के अध्यक्ष

उन्होंने कहा कि यह भारत और यूरोपीय संघ की दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत के लिए भी सही समय है और इस ऐतिहासिक समझौते को दोनों पक्षों ने मिलकर पूरा किया है.

'गणतंत्र दिवस पर शामिल होना गर्व की बात'

वॉन डेर लेयेन ने कहा, 'यह मेरे जीवन की ऐसी स्मृति है जिसे मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगी. लोगों में एकजुटता की भावना बेहद शक्तिशाली थी. सड़कों पर लोग गर्व और खुशी से भरे हुए थे कि वे भारतीय राष्ट्र का हिस्सा हैं और यह पूरी तरह जायज है.'

#WATCH | Delhi | President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen says, "We are not only making our economies stronger. We are also delivering security for our people in an increasingly insecure world. Today, the world's two largest economies and democracies launched… pic.twitter.com/kIdntlcheg — ANI (@ANI) January 27, 2026

भारत की सफलता से सभी को लाभ- उर्सुला वॉन डेर लेयेन

उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ चुका है और यूरोप को इस पर प्रसन्नता है, क्योंकि भारत की सफलता से वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा बढ़ती है और इसका लाभ सभी को मिलता है.

यह भी पढ़ें- भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया- पीएम मोदी

'पीएम मोदी, हमने कर दिखाया'

इस अवसर पर भारत‑यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर के बाद उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी, हमने कर दिखाया. हमने सभी समझौतों की जननी, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स' पूरी कर ली है.'

उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय कौशल, सेवाओं और बड़े पैमाने को यूरोप की तकनीक, पूंजी और नवाचार के साथ जोड़ता है. उनके अनुसार, 'यह ऐसे विकास के स्तर तैयार करेगा, जिसे कोई भी पक्ष अकेले हासिल नहीं कर सकता.'

यह भी पढ़ें- 'मदर ऑफ ऑल डील्स' पर मुहर, वाइन-व्हिसकी से मर्सिडीज कार तक जानिए आपके लिए क्या-क्या होगा सस्ता

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि दोनों पक्षों की ताकत को मिलाकर रणनीतिक निर्भरताओं को कम किया जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.