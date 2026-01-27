India-EU Summit 2026 LIVE: भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया- पीएम मोदी

विज्ञापन
27 minutes ago

India-EU Summit 2026 Live Update: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 'महा डील' हो चुकी है. एक तरफ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की गई है. तो दूसरी भारत और यूरोपियन यूनियन ने सुरक्षा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. पीएम मोदी ने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील' करार दिया है. मंगलवार, 27 जनवरी को 16वां भारत- EU शिखर सम्मेलन हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की. इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है.

अधिकारियों के मुताबिक, कानूनी जांच के बाद करीब छह महीने में FTA डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे. इस FTA डील के अगले साल प्रभाव में आने की उम्मीद है. 

इस FTA से कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक बदलाव आने की उम्मीद है. आज की बैठक का व्यापक फोकस व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने पर है. दोनों पक्ष एक रक्षा ढांचा समझौते और एक रणनीतिक एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के लिए भी तैयार हैं. दोनों के बीच नई साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब यूरोप अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अन्य क्षेत्रों के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है.

Follow Live Updates On India-EU Trade Deal Here:

Jan 27, 2026 14:01 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी रणनीतिक साझेदारी की नींव होती है- PM मोदी

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी रणनीतिक साझेदारी की नींव होती है। आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं...इंडो पैसिफिक में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा। हमारी डिफेंस कंपनी सहविकास एवं सहउत्पादन के नए अवसर साकार करेगी."

Jan 27, 2026 13:54 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: ''मुझे अपनी जड़ों के गोवा की जुड़े होने पर बहुत गर्व है''- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने यहां कहा, "मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं एक प्रवासी भारतीय नागरिक भी हूं. फिर, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे लिए इसका एक विशेष अर्थ है. मुझे गोवा में अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया था और यूरोप और भारत के बीच संबंध मेरे लिए व्यक्तिगत है."

एंटोनियो कोस्टा ने आगे कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार समझौता नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्था (रूल्ड बेस्ड इकनॉमिक ऑर्डर) को मजबूत करता है और साझा समृद्धि को बढ़ावा देता है. उन्होंने कहा कि यह अब तक संपन्न सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है, जो बहुशक्ति दुनिया में 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा.

Jan 27, 2026 13:46 (IST)
India- EU FTA LIVE: भारत-EU के बीच ट्रेड डील से ट्रंप को मिर्ची क्यों लगी?

भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले ही अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित (फंडिंग) कर रहे हैं. 

पूरी खबर पढ़ें: भारत-EU के बीच ट्रेड डील से ट्रंप को लगी मिर्ची, अमेरिका ने कहा- "यूरोप अपने खिलाफ जंग को ही फंड कर रहा"

Jan 27, 2026 13:42 (IST)
India- EU Summit 2026 LIVE: 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ की ताकत कितनी है?

यूरोपियन यूनियन (EU) मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 27 सदस्य देशों का एक अद्वितीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है. इसका उद्देश्य शांति, समृद्धि, मानवाधिकारों की रक्षा और अपने सदस्य देशों के बीच स्थिरता को बढ़ावा देना है. सवाल है कि यूरोपियन यूनियन में कौन-कौन से देश हैं?  यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थान कौन-कौन से हैं? यूरोपियन यूनियन की सैन्य ताकत कितनी है? यूरोपियन यूनियन की आर्थिक ताकत कितनी है? ट्रंप ने EU को कैसे भारत के करीब ला दिया? इन सभी सवालों का जवाब आप नीचे दिए गए आर्टिकल लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ की ताकत कितनी, ट्रंप टैरिफ के बीच कैसे करीब आए भारत-EU? ट्रेड डील पर 7 सवाल- जवाब

Jan 27, 2026 13:35 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया- पीएम मोदी

भारत और EU के बीच महाडील पर मुहर लगने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. आज 27 तारीख है कि ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता कर रहा है. यह डील किसानों और छोटे उद्योगों की पहुंच को यूरोपीय मार्केट तक आसान करेगा.

PM मोदी ने कहा, "अपने दो करीबी मित्रों का भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है. कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम पर जाने जाते हैं.  उस्ला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री रहीं और साथ ही ईयू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं. कल (26 जनवरी) एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब यूरोपीय यूनियन के नेता मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में शामिल हुए.  विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने सबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं. साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टु पीपल टाई हमारे संबंध को नई ऊंचाईयों तक पहुंचा रही हैं. हमारे बीच 118 अरब डॉलर के ट्रेड है."

Jan 27, 2026 13:31 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: भारत-EU शिखर सम्मेलन में किन समझौतों पर मुहर लगी?

  1. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है और इसकी राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
  2. भारत और यूरोपियन यूनियन ने सुरक्षा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
  3. गतिशीलता पर सहयोग पर व्यापक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किये गये हैं. गतिशीलता यानी भारत और EU के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाना.
  4. आपदा प्रबंधन में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया.
  5. ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन पर समझौता.

Jan 27, 2026 13:26 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: ट्रेड डील से क्या फायदा?

इस FTA डील के लागू होने के बाद यूरोपियन यूनियन की कारों पर भारत का टैरिफ धीरे-धीरे कोटा के हिसाब से 10% तक कम हो जाएगा. प्रति वर्ष 250,000 कारों पर कम टैरिफ लगेगा. लौह और इस्पात उत्पादों पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव है. फार्मा, मशीनरी, केमिकल्स पर भी टैरिफ पूरी तरह खत्म किया जाएगा. 

Jan 27, 2026 13:23 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: यूरोपियन यूनियन और भारत ने 'मदर ऑफ ऑल डील' पर मुहर लगाई

भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को "मदर ऑफ ऑल डील" की घोषणा की. यह दो दशकों की बातचीत के बाद दो अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता है. यूरोपियन यूनियन के प्रमुखों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि यह समझौता दुनिया की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिका और चीन की चुनौतियों से बचाने में मदद करेगा.

27 देशों के समूह यानी EU ने कहा कि यह समझौता लगभग 97 प्रतिशत यूरोपीय निर्यात पर टैरिफ में कटौती करेगा या समाप्त कर देगा. इससे टैरिफ में सालाना 4 बिलियन यूरो (4.75 बिलियन डॉलर) की बचत होगी.

पीएम मोदी ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की और इस डील को मदर ऑफ ऑल डील करार दिया. पीएम मोदी ने कहा, "यह डील भारत के 1.4 अरब और यूरोपियन यूनियन के लाखों लोगों के लिए कई अवसर लाएगा." उन्होंने कहा कि यह समझौता "वैश्विक GDP का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई प्रतिनिधित्व करता है".

यूरोपियन यूनियन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत को भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देख रहा है.

Jan 27, 2026 13:01 (IST)
India-EU Summit 2026 LIVE: भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी

भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है. पीएम मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है.

