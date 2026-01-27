India-EU Summit 2026 LIVE: भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया- पीएम मोदी

India-EU Summit 2026 Live Update: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 'महा डील' हो चुकी है. एक तरफ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की गई है. तो दूसरी भारत और यूरोपियन यूनियन ने सुरक्षा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. पीएम मोदी ने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील' करार दिया है. मंगलवार, 27 जनवरी को 16वां भारत- EU शिखर सम्मेलन हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी की. इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है.

अधिकारियों के मुताबिक, कानूनी जांच के बाद करीब छह महीने में FTA डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे. इस FTA डील के अगले साल प्रभाव में आने की उम्मीद है.

इस FTA से कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक बदलाव आने की उम्मीद है. आज की बैठक का व्यापक फोकस व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने पर है. दोनों पक्ष एक रक्षा ढांचा समझौते और एक रणनीतिक एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के लिए भी तैयार हैं. दोनों के बीच नई साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब यूरोप अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अन्य क्षेत्रों के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है.

Follow Live Updates On India-EU Trade Deal Here: