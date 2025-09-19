आप हमसे बड़े हो क्या? पुलिस की खुलेआम धमकी, इटावा में डॉक्टर को जबरन उठाने से बढ़ा बवाल

Etwah Doctor Police Case: SSP की मां की तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिल के इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को पुलिस जबरन उठा कर ले गई. UP के इटावा से सामने आए इस मामले में अब तूल पकड़ लिया है. मामले में एसएसपी ने डॉक्टर से माफी भी मांगी है. लेकिन डॉक्टर आरोपी पुलिस कर्मियों के व्यवहार से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को इस मामले में डॉक्टरों ने डेढ़ से दो घंटे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखीं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं. हालांकि बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.के. सिंह के समझाने पर डॉक्टरों ने अपना काम शुरू किया.

इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर को जबरन उठाया

मालूम हो कि यूपी के इटावा के डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त अस्पताल में बीती रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू को पुलिसकर्मी इलाज के नाम पर जबरन अपने साथ ले गए. मामले में पीड़ित डॉक्टर ने सिविल लाइन थाना पुलिस पर अभद्रता और अपहरण का आरोप लगाया है.

डॉक्टर्स ने की कार्रवाई की मांग

डॉक्टरों ने पुलिस की इस कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. डॉ. राहुल बाबू ने बताया कि रात करीब 12 बजे तीन पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे, जिनमें सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि एसएसपी की माता की तबीयत खराब है और डॉक्टर को तुरंत चलना होगा.



जब डॉक्टर ने फार्मासिस्ट की व्यवस्था करने की बात कही तो पुलिसकर्मी अभद्रता पर उतर आए और उन्हें जबरन अस्पताल से उठाकर ले गए.

डॉक्टर को जबरन साथ ले जाने का CCTV फुटेज आया सामने

इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उनका मोबाइल भी छीन लिया गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर को अस्पताल से ले जाते हुए देखा जा सकता है. डॉक्टर ने इस मामले में अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है.

दो सिपाही लाइन हाजिर !!

यूपी के इटावा में एसएसपी की मां की तबीयत खराब होने पर सिविल लाइंस थानेदार पुलिस वालों के साथ डॉक्टर को जबरन अस्पताल से उठा ले गया !!

— MANOJ SHARMA LUCKNOW UP🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ManojSh28986262) September 19, 2025

सीएचएमओ बोले- इस तरह से उठा ले जाना गंभीर अपराध



मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.के. सिंह ने कहा, "इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को इस तरह उठाकर ले जाना गंभीर अपराध है और अपहरण की श्रेणी में आता है. मैंने डॉक्टर्स को आश्वासन दिया है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण भी ली जाएगी."

आरोपी पुलिस कर्मियों की होगी शिकायतः डॉक्टर

सीएमओ डॉ. बी.के. सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर को पुलिस द्वारा उठा ले जाना एक गंभीर अपराध है और अपहरण की श्रेणी में आता है, मेरे आश्वासन देने के बाद जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा ओपीडी को पुनः शुरू करवा दिया गया है, और आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध तहरीर भी दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण भी ली जाएगी.

पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विरोध जताते इटावा के डॉक्टर.

पीड़ित डॉक्टर ने बताया कैसे पुलिस वालों ने दी धमकी

पीड़ित डॉक्टर राहुल बाबू ने बताया कि कल रात 12:00 के लगभग 3 पुलिसकर्मी आए. उन लोगों ने मुझसे कहा कि SSP साहब की माता जी की तबीयत खराब है और तुमको वहां चलना पड़ेगा. इसके बाद जब हमारे द्वारा कहा गया कि हम लोग फार्मासिस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं इतने में पुलिसकर्मी मेरे साथ अभद्रता करने लगे.

आप हमसे बड़े हो क्या? पुलिस वालों ने डॉक्टर को ऐसे धमकाया

डॉक्टर ने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि आप हमसे बड़े हो क्या? SSP से बड़े हो क्या? इसके बाद पुलिस ने मुझे जबरन इमरजेंसी जिला अस्पताल से उठाकर ली गई और उसके बाद मेरा मोबाइल भी छीन लिया. जब हम लोग SP चौराहे पर पहुंचे तब SSP साहब ने हमको वहां पर छोड़ने के लिए पुलिस वालों से कहा था. अब हालांकि इस मामले में एसएसपी ने माफी मांग ली है. लेकिन डॉक्टर आरोपी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.