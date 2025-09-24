जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्य सभा सीटों पर चुनाव की घोषणा, जानें क्या हैं राजनीतिक समीकरण

चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की चार और पंजाब की एक राज्य सभा सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के मुताबिक इन पांच सीटों के लिए 24 अक्तूबर को होगा चुनाव कराया जाएगा. इस चुनाव की अधिसूचना 6 अक्तूबर को जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीफ 13 अक्तूबर है.

क्या है चुनाव का कार्यक्रम

चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इस चुनाव की अधिसूचना छह अक्तूबर को जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्तूबर को की जाएगी. नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 16 अक्तूबर है. इस चुनाव के 24 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतणगना भी उसी दिन शाम पांच बजे कराई जाएगी.

जम्मू कश्मीर के चार राज्य सभा सदस्यों के 2021 में एक साथ रिटायर हो जाने की वजह से राज्य की सभी सीटें खाली हैं. इस समय संसद के ऊपरी सदन में जम्मू कश्मीर का कोई सदस्य नहीं है. राज्य सभा की सीटों पर चुनाव कराने की मांग वहां के राजनीतिक दल बहुत पहले से कर रहे हैं.

जम्मू कश्मीर और पंजाब के राजनीतिक हालात

जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए अक्तूबर 2024 में कराए गए चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को छह, बीजेपी को 29, पीडीपी को 3 और अन्य को आठ सीटें मिली थीं. इस आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अन्य के सहयोग से राज्य सभा की तीन सीटें जीत सकती है. वहीं बीजेपी के हिस्से में एक सीट आ सकती है.

वहीं पंजाब में राज्य सभा की जिस सीट पर चुनाव कराया जा रहा है, वह संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई है. राज्य सभा से इस्तीफा देने के बाद अरोड़ा ने पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा था. इसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी. वह इस समय वह पंजाब की भगवंत मान सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं. उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब से राज्य सभा के चुनाव में अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बनाए. केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब में आम आदमी पार्टी को राज्य सभा का यह चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी.

हालांकि अरविंद केजरीवाल राज्य सभा का चुनाव लड़ने से कुछ महीने पहले इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि पंजाब से राज्य चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति करेगी.

