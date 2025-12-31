अगर चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी अधिकारी को धमकाया तो... ECE की TMC को सख्त चेतावनी

बंगाल समेत अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ाई गई थी. बंगाल सरकार ने अब तक ये बढ़ा हुआ पैसा बीएलओ को देना शुरू नहीं किया है. जबकि अन्य राज्यों में बीएलओ को उनका बढ़ा हुआ पैसा दिया जा रहा है. बंगाल में बीएलओ को बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिला है, जिस पर चुनाव आयोग सख्त है. वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी चुनाव आयोग सख्त नजर आया.

BLO को बढ़ा हुआ पैसा तुरंत जारी करो

चुनाव आयोग ने इसे लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है. बुधवार को हुई बैठक में ईसीआई ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को ईसीआई की तरफ से बढ़ाया गया पैसा हर बीएलओ को तुरंत जारी करना चाहिए.

राई राइज बल्डिंग्स के पास बनें मतदान केंद्र

बैठक में चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को ये भी निर्देश दिया कि वोटर्स की सुविधा के लिए हाई राइज बल्डिंग्स, गेटेड सुसाइटी और झुग्गी-झोपड़ियों में अलग से मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि इन लोगों को वोट डालने में परेशानी न उठानी पड़े.

चुनाव अधिकारी को धमकाया तो खैर नहीं

चुनाव आयोग ने टीएमसी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके ग्राउंट लेवल पार्टी वर्कर्स चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी को धमकाएं नहीं. क्यों कि चुनाव के दौरान इस तरह की खबरें हर बार सामने आती हैं. हालांकि टीाएमसी इससे हमेशा इनकार करती रही है. इसे लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही सख्त रुख अपना लिया है.

ECE की TMC को सख्त चेतावनी

ईसीआई ने साफ किया है कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नेताओं के कार्यकर्ताओं अगर बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, पर्यवेक्षकों समेत किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाते हैं, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.