बगावत के बीच विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने उद्धव के विधायकों को टाइगर दिखाकर 'चिढ़ाया'

महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की हलचल के बीच 22 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून शुरू हो रहा है. जहां सत्र शुरू होने से पहले ही एक दिलचस्प मामला देखने को मिला है. उद्धव ठाकरे गुट के विधायक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन इस दौरान शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने एकनाथ शिंदे को टाइगर की छवि भेट की है. खास बात यह है कि उद्धव गुट के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के सामने एकनाथ शिंदे काफी देर तक टाइगर की यह छवि लेकर खड़े रहे. बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं. जिसे 'ऑपरेशन टाइगर' कहा जा रहा है.

एकनाथ शिंदे को भेट की टाइगर की छवि

दरअसल, विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सत्ताधारी दल के नेता विधानसभा परिसर में बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे. यहां से जब एकनाथ शिंदे वापस लौट रहे थे. तभी शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने उन्हें बाघ की एक प्रतिकृति भेंट की और उनका स्वागत किया. शिंदे काफी देर तक यह छवि हाथ में लिए रहे और अपनी पार्टी के विधायकों से चर्चा करते हुए दिखे. इस दौरान विपक्षी विधायक उनके सामने प्रदर्शन कर रहे थे. ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा में हंगामा दिख रहा है. जिससे 10 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के सत्र में भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं.

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महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में 'ऑपरेशन टाइगर'

महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' चर्चा में है. विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के 6 लोकसभा सांसदों को 'ऑपरेशन टाइगर' के जरिए अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटा है. खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने भी हाल ही में ऑपरेशन टाइगर को लेकर कहा था कि यह पूरा होगा. ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा होने की संभावना बन रही है.

लोकसभा में भी बढ़ेगी एकनाथ शिंदे की ताकत

अगर उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं. तो लोकसभा में भी उनकी पार्टी की ताकत बढ़ेगी. फिलहाल लोकसभा में शिवसेना के 7 सांसद हैं. लेकिन अगर उद्धव गुट के 6 सांसद और जुड़ते हैं तो यह संख्या 13 हो जाएगी. ऐसे में शिंदे की पार्टी एनडीए के प्रमुख सहयोगियों में और ऊपर आ जाएगी. वह चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल के बराबर पहुंच जाएगी.

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