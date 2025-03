पंजाब में ड्रग्स अभियान के कारण शांति बिगाड़ने की हो रही कोशिश : डीजीपी

Punjab Police DGP On Drugs: डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 1 मार्च से अब तक 95 किलो हेरोइन जब्त की गई है. इसके साथ 64 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद की गई है. ड्रग्स को लेकर अब तक कुल 1651 एफआईआर दर्ज किए गए हैं. राज्य के सभी एसएसपी और एसएचओ के प्रदर्शन को लक्ष्य के साथ मापा जाएगा. हम ड्रग्स सप्लायरों को टारगेट कर रहे हैं. ड्रग विरोधी अभियान अब तक काफी प्रभावशाली रहा है. इसी का परिणाम है कि पाकिस्तानी तस्कर ड्रग्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और यही शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का एकमात्र कारण है.

डीजीपी का इशारा अमृतसर में 15 मार्च को ठाकुरद्वार मंदिर के बाहर हुए विस्फोट से था. इस विस्फोट से मंदिर की दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे. एक व्यक्ति को विस्फोटक उपकरण मंदिर की ओर फेंकते देखा गया था. आज ही अमृतसर में मंदिर के बाहर विस्फोट की घटना का एक संदिग्ध पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया.एक अन्य संदिग्ध फरार हो गया जिसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि घटना में मारे गए संदिग्ध की पहचान बल गांव निवासी गुरसिदक सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे संदिग्ध की पहचान राजासांसी निवासी विशाल के रूप में हुई है.

