Punjab Police कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, ये रहा चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक

Punjab Police: पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर परिणाम चेक लें.

नई दिल्ली:

Punjab Police Constable result 2025 Declared: पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. अगर रिजल्ट चेक करने में ज्यादा परेशानी हो रही है तो वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से परिणाम चेक कर सकते हैं. पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में हुई थी. 4 मई को परीक्षा होने के बाद अगस्त में रिजल्ट जारी किया गया है. उम्मीदवारों को लंबा इंतजार करना पड़ा है. 

Punjab Police Constable result 2025 Declared Link 

पंजाब पुलिस के कुल 1746 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जो इस परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पात्र होंगे. ये सभी चरण क्वालिफाइंग नेचर के होंगे यानी इनमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा, मेरिट नहीं बनेगी.

Punjab Police Constable result 2025: ऐसे करें चेक 

  • ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन नंबर/ लॉग इन आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करे.
  • अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  •  स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

