बेंगलुरु में रिटेल स्टेट घोटाले में ईडी का एक्शन, जब्त की 423 करोड़ की संपत्ति

बेंगलुरु में एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर ईडी ने कार्रवाई की है. ईडी ने PMLA के तहत Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. और इसके प्रमोटर्स की कुल 423.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया है.कंपनी के मुख्य प्रमोटर एस. वासुदेवन पर आरोप है कि इन्होंने हजारों लोगों से फ्लैट बुकिंग और लोन के नाम पर करीब 927.22 करोड़ रुपये वसूले. लेकिन न तो समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया और न ही खरीदारों को फ्लैट्स की डिलीवरी दी.

ग्राहकों की रकम को निजी कामों में लगाया

कंपनी ने लोगों को यह कहकर फंसाया कि पजेशन मिलने तक प्री-EMI कंपनी खुद भरेगी. लेकिन न तो घर दिया गया और न ही पैसा वापस किया गया. जांच में सामने आया है कि ग्राहकों से वसूली गई रकम का बड़ा हिस्सा कंपनी ने अपने दूसरे ग्रुप्स और प्रमोटर एस. वासुदेवन और उनके परिवार के निजी कामों में लगा दिया.

423.38 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

1 अगस्त 2025 को ईडी ने बेंगलुरु में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे. इनसे पता चला कि खरीदारों के पैसे को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों और व्यक्तियों में ट्रांसफर किया गया. 423.38 करोड़ रुपये की अटैच की गईं संपत्तियों में शामिल हैं-

Ozone Avenue प्रोजेक्ट के 92 फ्लैट्स

Ozone Aqua-2 प्रोजेक्ट के 13 फ्लैट्स

4.5 एकड़ कमर्शियल जमीन

एस. वासुदेवन और उनकी पत्नी की निजी संपत्ति

ईडी की जांच जारी

फिलहाल ईडी मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि गृह खरीदारों के हित सुरक्षित किए जा सके. साथ ही घोटाले की पूरी सच्चाई सामने आ सके.