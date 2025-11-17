विज्ञापन
असम में मतदाता सूची में होगा SIR, निर्वाचन आयोग ने दे दिया आदेश

निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची में SIR का सोमवार को आदेश दिया. असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एक जनवरी, 2026 राज्य के लिए विशेष संशोधन करने की पात्रता तिथि होगी.

अधिकारियों के अनुसार, SIR, मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच की प्रक्रिया है.

आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एसआईआर का पिछले महीने आदेश दिया था.

इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे. असम के लिए एसआईआर की घोषणा अलग से की गई है, जहां 2026 में चुनाव होने हैं.

