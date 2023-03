ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां के सृजन के लिए अडाणी ग्रुप को श्रेय दिया

इन निवेशों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां के सृजन के लिए उन्होंने अडानी ग्रुप को श्रेय दिया. एबॉट ने ऑस्ट्रेलियाई कोयले की मदद से भारत में लाखों लोगों को 24x7 बिजली सुनिश्चित करने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों पर भी ध्‍यान दिलाया जिसे अडाणी ग्रुप ने बिना किसी शुल्क का भुगतान किए आयात किया है.एबॉट ने NDTV से कहा, "मध्‍य क्‍वींसलैंड में अडाणी माइनिंग को काफी समर्थन करने वाले शख्‍स के तौर पर मुझे इस बात की खुशी है कि अडाणी कोल अब देश के विद्युतीकरण में मदद के लिए भारत आ रहा है क्योंकि आप 24x7 (चौबीसों घंटे, सातों दिन) बिजली के बिना आधुनिक जीवन नहीं जी सकते. हमारी सरकार की ओर से पिछले वर्ष के अंत में किए गए इस करार की बदौलत आस्‍ट्रेलियाई कोयला, अडाणी माइनिंग के जरिये यह मदद उपलब्‍ध करा रहा है. "

भारत में लाखों लोगों को 24x7 बिजली देने में कर रहा मदद

एबॉट ने कहा कि वे इस बात से बेहद खुश हैं कि अडाणी ग्रुप क जरिये ऑस्‍ट्रेलियाई कोयला भारत में लाखों लोगों को 24x7 बिजली देने में मदद कर रहा है. उन्‍होंने कहा, ""अडानी कोल 'जीरो टैरिफ' के साथ भारत आ रहा है. उस सौदे के लिए धन्यवाद जिसने ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर से टैरिफ (शुल्‍क) हटा दिया.स्‍वाभाविक रूप से एनर्जी मॉर्केट में कोयले के अलावा और भी बहुत कुछ है. यदि भारत, ऊर्जा सुरक्षा (Energy security) की तलाश कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया इसकी आपूर्ति में मदद कर सकता है." बता दें, ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एबॉट वर्ष 2020 से यूके सरकार के व्‍यापार बोर्ड के सदस्‍य भी हैं.

अडाणी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अरबों डॉलर का निवेश किया

एबॉट ने कहा, "एक ऑस्‍ट्रेलियाई के तौर पर मैं जानता हूं कि अडाणी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अरबों डॉलर का निवेश किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों का सृजन किया है..अडाणी और उनकी टीम ने जिस तरह से ऑस्‍ट्रेलिया में दृढ़ता दिखाई है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं. जहां तक विभिन्‍न मार्केट डीलिंग्‍स को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, मैं आश्‍वस्‍त हूं कि यदि इनमें कुछ है तो इसे संबंधित नियामक के पास भेजा जाएगा, जो इससे निपटेगा क्योंकि अदानी एक ऐसी कंपनी है जो कानून के तहत काम करती है. भारत ऐसा देश है जो कानून के शासन के तहत काम करता है. "

गौरतलब है कि अडाणी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उपजे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट नेएक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. सेवानिवृत्त जज अभय मनोहर सपरे की अध्यक्षता वाली कमेटी में जाने-माने बैंकर केवी कामत तथा ओपी भट, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि, सेवानिवृत्त जज जेपी देवधर तथा कमर्शियल कानूनों के विशेषज्ञ वकील सोमशेखरन सुंदरेसन शामिल होंगे.

