विज्ञापन
विशेष लिंक

दशहरे कार्यक्रम में कहां शामिल होंगे पीएम मोदी, जानें क्या रहेगा खास

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार शाम दशहरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 5:30 बजे आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड पहुंचेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
दशहरे कार्यक्रम में कहां शामिल होंगे पीएम मोदी, जानें क्या रहेगा खास

देश 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाने के लिए तैयार है. पीएम मोदी गुरुवार को राजधानी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित होने वाले दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे.  प्रधानमंत्री के यमुनापार में दशहरा मनाने पर स्थानीय लोगों और रामलीला समिति में जबरदस्त उत्साह है.

क्या है पूरा कार्यक्रम

स्थान: उत्सव ग्राउंड, आईपी एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली

समय: शाम लगभग 5:30 बजे

मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी कल शाम करीब 5:30 बजे आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड पहुंचेंगे. यह कार्यक्रम श्रीरामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ आयोजित कर रहा है. किया जा रहा है.

क्या है खास

समारोह में 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इस पुतले को फरुखनगर के कारीगरों की एक टीम ने तैयार किया है. इतना ही नहीं दहन से पहले पुतला हुंकार भरता हुआ दिखाई देगा. साथ ही दहन के बाद इसका मुंह बंद हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- भारत में कहां है रावण का गांव, 3 युगों के बाद कैसे हैं हालात, आज भी क्यों रोते हैं ग्रामीण

सुरक्षा और तैयारियां

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने आईपी एक्सटेंशन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरे एरिया को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है और दर्शकों को केवल आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों पर बनाया गया है.

ट्रैफिक को लेकर जारी हुई एडवाइजरी

पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की है. साथ ही राजधानी में जगह-जगह रावण दहन की वजह से जाम की स्थिति बन सकती है, ऐसे में घर से निकलने से पहले एक बार बदले हुए रूट और जाम की स्थिति का पता जरूर कर लें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Dussehra, PM Modi Dussehra 2025, PM Modi Dussehra 2025 Update, PM Modi Burn Ravana In East Delhi, Dussehra 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com