विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

हैदराबाद: शराब पीकर चला रहा था मर्सिडीज, पहले कार को ठोका, रोकने पर ट्रैफिक पुलिस वाले को भी घसीटा-Video

हैदराबाद से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मर्सिडीज चला रहा एक छात्र पहले टक्कर मारता और फिर ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीटता नजर आ रहा है. आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
हैदराबाद: शराब पीकर चला रहा था मर्सिडीज, पहले कार को ठोका, रोकने पर ट्रैफिक पुलिस वाले को भी घसीटा-Video
  • हैदराबाद के गाचीबोवली में शराब के नशे में धुत छात्र ने ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मारी और बोनट पर घसीटा
  • आरोपी तरुण नाम का 24 वर्षीय छात्र है, जो मर्सिडीज कार चला रहा था और नशे की हालत में था
  • घटना के दौरान आरोपी ने दूसरी कार को टक्कर मारी और भागने के प्रयास में पुलिसकर्मी को लगभग आठ सौ मीटर घसीटा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हैदराबाद:

हैदराबाद में शराब के नशे में धुत एक छात्र ने पहले ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मारी और फिर उसे घसीटता चला गया. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मर्सिडीज चला रहा छात्र पहले ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मारता है और फिर उसे घसीटता रहता है. ये घटना साइबबराबाद के गाचीबोवली से सामने आई है. बताया जा रहा है कि कथित तौर पर नशे में धुत ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, फिर भागने की कोशिश की और एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को बोनट पर लगभग 800 मीटर तक घसीटा.

आरोपी की पहचान जी तरुण (24) के तौर पर हुई है, जो नरसिंगी का रहने वाला है और एक स्टूडेंट है, जो सफेद रंग की मर्सिडीज चला रहा था.

क्या हुआ था?

गाचीबोवली पुलिस के मुताबिक, तरुण ने पहले नानकरामगुडा के पास एक दूसरी कार को टक्कर मारी, और जैसे ही गाड़ी तेजी से भागी तो एक होम गार्ड ने अधिकारियों को बताया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की. 

पुलिस ने कहा, 'जब हमारे कॉन्स्टेबल ई. नरसिम्हुलु ने IIIT जंक्शन पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी, जिससे ऐसा लगा कि वह मान गया है. लेकिन फिर उसने अचानक गाड़ी तेज कर दी और कॉन्स्टेबल को टक्कर से बचने के लिए बोनट पर कूदना पड़ा.

कॉन्स्टेबल को बोनट पर देखने के बावजूद, ड्राइवर लगभग 800 मीटर तक अजीब तरह से गाड़ी घुमाता रहा. काफी देर बाद कुछ राहगीरों ने बीच-बचाव करके गाड़ी रोकी.

कॉन्स्टेबल घायल, तरुण गिरफ्तार

कॉन्स्टेबल को मामूली चोटें आईं और तरुण को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच में पता चला कि उसके खून में अल्कोहल का लेवल 160 mg/100 ml पाया गया, जो कानूनी लिमिट 30 mg/100 ml से काफी ज्यादा है. आरोपी पर हत्या की कोशिश, रैश ड्राइविंग और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hyderabad, Hyderabad Accident, Dunk Driver, Mercedes Car Accident Video, Hyderabad Accident Video
Get App for Better Experience
Install Now