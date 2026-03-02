हैदराबाद: शराब पीकर चला रहा था मर्सिडीज, पहले कार को ठोका, रोकने पर ट्रैफिक पुलिस वाले को भी घसीटा-Video

हैदराबाद में शराब के नशे में धुत एक छात्र ने पहले ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मारी और फिर उसे घसीटता चला गया. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मर्सिडीज चला रहा छात्र पहले ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मारता है और फिर उसे घसीटता रहता है. ये घटना साइबबराबाद के गाचीबोवली से सामने आई है. बताया जा रहा है कि कथित तौर पर नशे में धुत ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, फिर भागने की कोशिश की और एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को बोनट पर लगभग 800 मीटर तक घसीटा.

आरोपी की पहचान जी तरुण (24) के तौर पर हुई है, जो नरसिंगी का रहने वाला है और एक स्टूडेंट है, जो सफेद रंग की मर्सिडीज चला रहा था.

क्या हुआ था?

गाचीबोवली पुलिस के मुताबिक, तरुण ने पहले नानकरामगुडा के पास एक दूसरी कार को टक्कर मारी, और जैसे ही गाड़ी तेजी से भागी तो एक होम गार्ड ने अधिकारियों को बताया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की.

पुलिस ने कहा, 'जब हमारे कॉन्स्टेबल ई. नरसिम्हुलु ने IIIT जंक्शन पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी, जिससे ऐसा लगा कि वह मान गया है. लेकिन फिर उसने अचानक गाड़ी तेज कर दी और कॉन्स्टेबल को टक्कर से बचने के लिए बोनट पर कूदना पड़ा.

कॉन्स्टेबल को बोनट पर देखने के बावजूद, ड्राइवर लगभग 800 मीटर तक अजीब तरह से गाड़ी घुमाता रहा. काफी देर बाद कुछ राहगीरों ने बीच-बचाव करके गाड़ी रोकी.

कॉन्स्टेबल घायल, तरुण गिरफ्तार

कॉन्स्टेबल को मामूली चोटें आईं और तरुण को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच में पता चला कि उसके खून में अल्कोहल का लेवल 160 mg/100 ml पाया गया, जो कानूनी लिमिट 30 mg/100 ml से काफी ज्यादा है. आरोपी पर हत्या की कोशिश, रैश ड्राइविंग और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.