दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच आवारा कुत्तों का कोहराम, JLN स्टेडियम में 2 कोच को काटकर किया लहूलुहान

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2025 के दौरान शुक्रवार को आवारा कुत्ते ने जापान और केन्या के कोच को काटकर सबको सकते में डाल दिया. दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालत को सख्त निर्देश जारी करने पड़े थे. इसके बावजूद अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुत्ते ने कोहराम मचाकर आयोजकों के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी है.

कीनियाई, जापानी कोच को कुत्ते ने काटा

खबरों के मुताबिक, स्टेडियम में एक आवारा कुत्ते ने जापान के कोच मेइको ओकुमात्सु और केन्या के कोच डेनिस मरागिआ को काट लिया. ये कोच अपने एथलीटों को प्रैक्टिस करवा रहे थे, तभी कुत्तों ने इनके ऊपर हमला किया. इस घटना से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बवाल मच गया. दोनों कोचों को फौरन मेडिकल सुविधा दी गई. बाद में सफदरजंग अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट कराया गया.

डॉग स्क्वॉड की तैनाती के बाद भी स्टेडियम में शाम को कुत्ते घूमते नजर आए.

डॉग स्क्वॉड तैनात, फिर भी घूमते रहे कुत्ते

इस घटना से सकते में आए आयोजकों ने आनन-फानन में डॉग स्क्वॉड बुलाया. कुत्ते पकड़े भी गए. मगर इसके बाद भी स्टेडियम में कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हुआ. NDTV संवाददाता जब शाम को पैरा-एथलेटिक्स कवर कर रहे थे, उसी दौरान दो-तीन कुत्ते उनके सामने से गुजर गए. शुक्रवार को ली गई एक कुत्ते की तस्वीर इसकी गवाह है.

आयोजकों ने खाना खिलाने वालों पर दोष मढ़ा

आयोजकों ने बाद में एक बयान में कहा कि आयोजन समिति खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए सुरक्षा एवं सेहत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. एहतियाती उपायों के बावजूद आयोजन स्थल के पास आवारा कुत्तों को बार-बार खाना खिलाने की वजह से जानवरों को परिसर में फिर से घुसने का मौका मिल गया. इन घटनाओं के बाद एमसीडी ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है. स्टेडियम परिसर में कुत्ता पकड़ने वाली दो टीमें स्थायी रूप से तैनात कर दी गई हैं. आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और आश्रय गृहों में भेजने के लिए वाहन भी लगाए गए हैं.

आवारा कुत्तों के आतंक पर SC का दखल

दिल्ली और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का मामला हाल ही में सुर्खियों में रहा था. सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें दखल देना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने पहले सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का बड़ा आदेश दिया था. हालांकि पशु कल्याण समूहों के व्यापक विरोध के बाद तीन जजों की बेंच ने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा जानवरों को टीका लगाने और नसबंदी करने के बाद उसी जगह छोड़ दिया जाए. रेबीज या आक्रामक कुत्तों को टीकाकरण के बाद भी आश्रय स्थलों में रखा जाए. अदालत ने पब्लिक प्लेस पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी है.

सिमरन शर्मा, निषाद कुमार ने जीते गोल्ड

चैंपियनशिप के दौरान पेरिस पैरालंपिक की पदक विजेता सिमरन शर्मा ने शुक्रवार को 100 मीटर का गोल्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया. बड़ी बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 11.95 सेकंड का पर्सनल बेस्ट समय निकालकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता. वहीं डबल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निषाद कुमार ने 2.14 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत 6 गोल्ड और 15 मेडल लेकर फिलहाल चौथे स्थान पर है.