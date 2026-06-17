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CCTV से रखता था पत्नी की हर हरकत पर नजर... डॉक्टर की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने की आत्महत्या

परिजनों के अनुसार, शादी के दौरान मनमुताबिक सम्मान न मिलने से ससुराल पक्ष नाराज था और विशाखा पर मायके से गहने और पैसे लाने का दबाव बनाया जा रहा था

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CCTV से रखता था पत्नी की हर हरकत पर नजर... डॉक्टर की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने की आत्महत्या
  • अंबरनाथ में डॉक्टर पति ने पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए घर में कई सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे.
  • विशाखा तिलकर को ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.
  • ससुराल वाले गहने और पैसे लाने के लिए विशाखा पर लगातार दबाव बना रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से तंग थी.
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महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ में एक पत्नी दिनभर क्या करती है और किससे बात करती है? इस पर नजर रखने के लिए डॉक्टर पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे. पड़ोसी से बात करने पर पत्नी की बेरहमी से पिटाई की गई और ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर 26 वर्षीय विशाखा तिलकर ने आत्महत्या कर ली. इस मामले में डॉक्टर पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सास और देवर की तलाश जारी है.

परिजनों का आरोप है कि शादी के दौरान मनमुताबिक मान-सम्मान न मिलने से ससुराल वाले नाराज थे. मायके से गहने और पैसे लाने के लिए विशाखा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. विशाखा शिंदे और डॉक्टर नितिन तिलकर की शादी 30 अप्रैल को हुई थी. शादी से पहले सब कुछ ठीक था. लेकिन शादी के बाद स्थिति बदल गई। विशाखा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे

परिजनों का आरोप है कि पति नितिन तिलकर ने पत्नी की हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए घर के अंदर और बाहर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे. वह किसी से भी बात करती, तो घर लौटने पर उसे बुरी तरह पीटा जाता था. दो दिन पहले एक पड़ोसी महिला से बात करने के कारण उसे पीटा गया था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले विशाखा ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में अपनी मां को बताया था. माता-पिता उसे मायके लाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उन्हें उसके द्वारा फांसी लगाने की खबर मिली.

इस मामले में अंबरनाथ के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में पति डॉक्टर नितिन तिलकर, सास छाया तिलकर और देवर निनाद तिलकर के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पति को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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लेखक के बारे में
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पूजा भारद्वाज
Associate Editor -Current Affairs, News Input
पूजा भारद्वाज भारतीय टीवी पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद नाम हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, सधी हुई एंकरिंग और खबरों का गहरा विश्लेषण उनकी पत्... और पढ़ें
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