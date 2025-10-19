दिवाली पर बमबाजी से पहले कोटपूतली के ये दो हादसे जान लें, जेब और बैग में रखा पोटास फट गया

कोटपूतली के बर्डोद कस्बे में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. आतिशबाजी के लिए बाजार से बारूद पोटास लेकर घर लौट रहे चार लोग अचानक बारूद फटने से बुरी तरह झुलस गए. चारों को तुरंत सेठ रूडमल रघुनाथदास महावर राजकीय रैफरल अस्पताल लाया गया. अभी भी उनका इलाज चल रहा है.

पहला मामला

ग्राम अजमेरीपुर निवासी 13 वर्षीय आशीष अपनी मां शकुन्तला के साथ दीपावली पर आतिशबाजी करने के लिए बारूद पोटास खरीदने बर्डोद बाजार आया था. दोनों ने बाजार से पोटास खरीदा और बस स्टैंड के पास एक परचून की दुकान पर रुके. इसी दौरान आशीष ने पोटास अपनी पैंट की जेब में रख लिया, जिससे धूप और रगड़ के कारण अचानक जेब में रखा बारूद तेज धमाके के साथ फट गया. धमाके में आशीष और उसकी मां शकुन्तला दोनों आग की चपेट में आ गए और झुलस गए.

दूसरा मामला

उसी समय, ग्राम बंधीन निवासी 11 वर्षीय केशव शर्मा अपनी मां दिव्या शर्मा के साथ बर्डोद बाजार में धनतेरस की खरीदारी के लिए आया हुआ था. दिव्या शर्मा के अनुसार, उनका बेटा भी आतिशबाजी के लिए पोटास खरीदना चाहता था. उन्होंने पोटास खरीदा और उसे अपने बैग में रख लिया. खरीदारी पूरी करने के बाद जब दोनों बस स्टैंड के पास सब्जी की दुकान के समीप खड़े थे, तभी बैग में रखा पोटास अचानक तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे दोनों झुलस गए.

धमाके की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद दुकानदार और राहगीर तुरंत पहुंचे और आग पर काबू पाया. डॉ. अवनीश यादव ने बताया कि सभी के शरीर के ऊपरी हिस्से में जलन है और उन्हें निगरानी में रखा गया है.