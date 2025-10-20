वाह रे वाह कुदरत... दिल्ली में AQI 400 के पार, पुडुचेरी में हो रही झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर एक्यूआई बढ़ गया है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई दिवाली के दिन 400 के पार पहुंच गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली का प्रदूषण स्तर और बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है. इतना ही नहीं इस साल दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर भी बैन को हटा दिया गया है और ऐसे में प्रदूषण होने के बावजूद भी लोगों में पटाखे जलाने को लेकर काफी उत्साह है. वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी में जोरदार बारिश हो रही है. हालांकि, इसके बाद भी दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.

पुडुचेरी में लोग सुबह जल्दी उठे, स्नान के बाद नये कपड़े पहने और फिर पूजा-अर्चना के बाद पटाखे फोड़े. मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मिठाई की दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ी. लोगों ने एक-दूसरे के घर जाकर दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दीं.

उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

केंद्र-शासित प्रदेश की सरकार ने त्योहार के उपलक्ष्य में मंगलवार को सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में छुट्टी की घोषणा की है.