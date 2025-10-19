जॉनी लीवर की पटाखों की दुकान में लगी आग, याद आया किस फिल्म में था ये दीवाली वाला सीन?

दिवाली का त्योहार आते ही चारों तरफ रोशनी, खुशियां और उमंग का माहौल बन जाता है. घरों में दीये जलते हैं, मिठाइयों की खुशबू फैलती है और हर कोई इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार करता है. ऐसे में बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है. फिल्मों में कई बार दिवाली को इतने खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है कि देखने वाले को लगता है मानो वो खुद उसी सीन का हिस्सा हो. चाहे शाहरुख खान का परिवार संग मिलन हो या गोविंदा का डांस, इन फिल्मों में दिवाली को बेहद शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया है. आइए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिनमें दिवाली के सीन सबसे यादगार रहे हैं.

कभी खुशी कभी गम

अगर किसी फिल्म में दिवाली को सबसे खूबसूरत और शाही अंदाज में दिखाया गया है तो वो है कभी खुशी कभी गम. फिल्म का वो सीन याद है जब शाहरुख खान लंबे समय बाद अपने घर लौटते हैं और पूरा 'रायचंद' परिवार मिलकर दिवाली मनाता है. पूरा घर दीयों और लाइट्स से सजा होता है, रंगोली बनी होती है, मिठाइयों की खुशबू फैल रही होती है और सबके चेहरों पर मुस्कान होती है. वो पल देखकर ऐसा लगता है जैसे सच में दिवाली हमारे अपने घर में मनाई जा रही हो. ये सीन सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दिल छू लेने वाला है, जो हर किसी को अपने परिवार की याद दिला देता है.

गोलमाल 3

अगर आप दिवाली पर हंसी का तड़का लगाना चाहते हैं तो गोलमाल 3 परफेक्ट है. फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर और जॉनी लीवर एक साथ पटाखों की दुकान लगाते हैं, लेकिन कॉमेडी का तड़का ऐसा लगता है कि सारे पटाखे वहीं फूट जाते हैं. दिवाली के इस सीन में जो मस्ती और हंसी है, वो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगी.

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया

इस फिल्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही प्यारे और पारिवारिक अंदाज में दिखाया गया है. गोविंदा, तब्बू, जूही चावला और चंद्रचूड़ सिंह का 'दिवाली वाला गाना' देखने लायक है. दीयों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और सबका साथ, इस गाने में दिवाली की असली भावना झलकती है. साथ ही, जॉनी लिवर की कॉमेडी इस माहौल को और मजेदार बना देती है.