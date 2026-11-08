देशभर में आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है. पीएम मोदी आज जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटेंगे. वहीं राष्ट्रपति ने भी देशवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी है. देशभर में इस त्योहार को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. उधर, दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण चिंता का विषय है. आज कई इलाकों में AQI चार सौ के पार है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक- कुछ घंटों के लिए ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है.इसके साथ ही दिल्ली में GRAP-3 पहले ही लागू हो चुका है. अयोध्या में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ जहां सीएम योगी खुद श्रीराम के रथ खींचते नजर आए. वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 36 लाख दीयों की ज्योति से राम नगरी जगमग हुई. इसके साथ ही देशभर में कई इलाकों के से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं.

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