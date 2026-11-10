पर्दे से पटाखों के बॉक्स तक पहुंचा धुरंधर का हमजा अली मजारी, दिवाली में रणवीर सिंह का दिखा अलग ही क्रेज

रणवीर सिंह का असर हमजा अली मजारी के रूप में सिल्वर स्क्रीन से परे देखने मिलना जारी है. दरअसल, रणवीर का यह आईकॉनिक किरदार इस साल के दिवाली सेलिब्रेशन का एक खास हिस्सा बनकर सामने आया है. मुंबई में हर तरफ त्यौहार का जश्न मनाते हुए लोगों को देखा जा सकता है, ऐसे में एक चीज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वह है एक्टर की पटाखों के बॉक्स पर छपी तस्वीर, धुरंधर: द रेवेनेज के आइकॉनिक डायलॉग के साथ.

पटाखा शॉप ने पटाखा हाउस नाम के ब्रांड पर छपी रणवीर के हमजा अली मजारी के रूप में तस्वीर के साथ डायलॉग "अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो... तो मैं धमाका शुरू करूं" को भी देखा जा सकता है. इस क्रिएटिव तरीके ने पटाखे की दुकान को इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक का जश्न मनाने का पल बना दिया. इस तरह से क्रिएटिविटी को दिवाली के जोश के साथ हमजा के लार्जर दे लाइफ परसौना का मेल कहना गलत नहीं होगा.

धुरंधर फ्रेंचाइजी के साथ रणवीर सिंह ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, जिसने देखते ही देखते दर्शकों के साथ अपना गहरा जुड़ाव बना लिया. फिल्म में रणवीर को जसकीरत सिंह रंगी और हमजा अली मजारी जैसे दो अलग किरदार निभाने के लिए दर्शकों द्वारा बेहद सराहा ही नहीं गया है बल्कि खूब प्यार भी मिला है. इस तरह से दर्शकों ने न सिर्फ उनकी वर्सेटिलिटी बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन और कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस का भी जश्न मनाया है. इस तरह से फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों के दिलों में अपनी हमेशा के लिए जगह बना ली है बल्कि हम्ज़ा अली मजारी को इंडियन सिनेमा का हालिया सबसे आईकॉनिक किरदार भी बना दिया है.

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रणवीर सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से अपने जनरेशन के सबसे बेहतरीन एक्टर होने की चर्चा को हवा दी, इतना ही नहीं उनके द्वारा निभाए गए किरदार को दर्शकों ने GOAT लेवल परफॉर्मेंस तक का नाम दिया. उन्होंने अपनी काबिलियत से दो बिलकुल अलग किरदारों को अपनी पर्सनैलिटी, इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई के साथ जीवंत किया है, जिससे उनकी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले परफॉर्मर के रूप में जगह और भी मजबूत हो गई है.

मुंबई की एक पटाखों की दुकान ने अपनी दिवाली की ब्रांडिंग में हमजा अली मजारी के किरदार और उसके मशहूर डायलॉग को शामिल कर इसे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. यह दिखाता है कि इस फ्रेंचाइजी का लोगों पर कितना असर पड़ा है. पर्दे पर फैंस का पसंदीदा बनने से लेकर आम बातचीत और अब दिवाली के जश्न तक, हमजा अली मजारी का किरदार सिनेमा की दुनिया से बाहर भी अपनी अलग पहचान बना चुका है.

इस दिवाली रणवीर सिंह का यह अंदाज एक बार फिर दिखाता है कि उनके किरदारों का दर्शकों पर कितना गहरा असर है और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी कितनी खास जगह बनाई है. इस फेस्टिव सीजन में जब पूरा देश पटाखों और जश्न के साथ दिवाली मना रहा है, तब हमजा अली मजारी भी अपने ही अंदाज में धूम मचाते नजर आ रहे हैं.

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